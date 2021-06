France - Pays de Galles : horaire, chaîne TV, compo probable… Les infos du match de foot

FRANCE - GALLES. L'équipe de France de football dispute ce mercredi 2 juin son premier match de préparation à l'Euro 2021, face au Pays de Galles, à Nice, sans public. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir la rencontre ? Quelle composition prépare Didier Deschamps ?

L'équipe de France de football, qui ne dispose que de deux matchs de préparation avant l'Euro 2021, entre dans le vif du sujet ce mercredi, avec une première rencontre de rodage, face au Pays de Galles. Si Didier Deschamps tiendra compte des états physiques des uns et des autres (Lemar est en phase de réathlétisation, Zouma, Kanté et Giroud étaient mobilisés jusqu'à samedi dernier avec Chelsea pour la finale de la Ligue des champions), il devrait surtout chercher à mettre en place son équipe-type en vue du championnat d'Europe. L'un des enjeux de la soirée sera notamment d'intégrer, Karim Benzema, attendu titulaire à la pointe de l'attaque cinq ans et demi après sa dernière sélection, aux circuits de jeu des Bleus, dans rôle différent de celui d'Olivier Giroud, qui avait l'habitude servir de point de fixation à ces partenaires au poste d'avant-centre, et sans déséquilibrer le reste de l'équipe. Un challenge que Benzema s'est dit prêt à relever, cette semaine, en conférence de presse. "A aucun moment, on en sera trois à gauche ou dans l'axe, a-t-il cherché à rassurer. Il faut bouger, se déplacer, si un joueur demande le ballon dans les pieds, l'autre doit aller en profondeur. On répète tout cela aux entraînements mais ces joueurs sont tellement talentueux qu'ils savent s'adapter en match".

Face au Pays de Galles, Didier Deschamps pourrait, selon Le Parisien, bâtir une composition de départ organisée en 4-4-2 (ou 4-3-3, en fonction des mouvements des attaquants), aux allures d'équipe-type. Parmi les titulaires attendus pendant la compétition, seul N'Golo Kanté, qui a remporté la Ligue des champions samedi avec Chelsea, pourrait être ménagé et laisser sa place à Corentin Tolisso. En attaque, Karim Benzema serait donc associé à Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. La compo probable de la France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Tolisso, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappé.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match France - Galles : il sera donné à 21h05, ce mercredi 2 juin 2021, depuis l'Allianz Arena de Nice. La rencontre, qui se déroulera à huis clos, couvre-feu oblige, devrait se terminer un peu avant 23 heures.

Même si elle se partage la diffusion des matchs de l'équipe de France avec M6, c'est bien TF1 qui assurera la retransmission de ce match face au Pays de Galles. Le duo habituel de la chaîne, composé de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, sera aux commentaires, assisté de Frédéric Calenge en bord de terrain.

Pour accéder à la retransmission de ce match de préparation à l'Euro 2021 entre la France et le Pays de Galles en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site Internet myttf1 (accès gratuit après inscription).

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de ce match de préparation de l'équipe de France.