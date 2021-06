Pronostics Euro 2021 : quels pronos pour les 1ers matchs ? Nos conseils

L'Euro de football débute ce week-end avec les premiers matchs de poule qui feront suite au match d'ouverture Italie-Turquie ce vendredi. Vous souhaitez pronostiquer en famille, entre amis, collègues ou sur des sites de paris en ligne ? Voici les cotes et quelques conseils de la rédaction pour prendre l'ascendant d'entrée !

C'est le grand moment tant attendu par les fans de foot. Un an après le report de l'Euro 2020 sur fond de crise sanitaire, la compétition se tiendra bien cette année dans de nombreux stades répartis en Europe, de Londres à Bakou en passant par Saint-Petersbourg, Munich, Rome ou Séville. Comme à chaque grande compétition, c'est aussi l'heure des pronostics en tout genre. Pour cet Euro 2021, vous avez décidé de vous lancer et de jouer entre amis ou collègues ? Voici quelques astuces et idées de pronostics pour les premiers matchs de l'Euro !

Outre les sites de paris en ligne qui attendent avec impatience les grandes compétitions pour gonfler leur nombre de parieurs, de multiples sites internet permettent de faire des pronostics en ligne pour s'amuser et se défier entre amis, en famille ou avec les collègues. Citons notamment Mon Petit Prono, plateforme tirée du célèbre Mon Petit Gazon qui a l'avantage de pouvoir former des ligues privées avec de nombreux autres joueurs. Scorecast propose un système plus simple avec des points attribués pour des bons pronostics, ne reposant pas sur des cotes (3 points pour une victoire avec le bon score, 1 point pour le bon pronostic sans score juste).

Ce match d'ouverture de l'Euro 2021 s'annonce très ouvert entre une équipe turque très ambitieuse et une formation italienne qui entend bien effacer l'affront de son absence à la Coupe du monde 2018 (non qualifiée). Le site Unibet mise nettement sur une victoire italienne, cotée à 1,54 contre 1, contre 4 euros pour un match nul et 8,25 euros pour une victoire des coéquipiers du Lillois Burak Yilmaz. Betclic penche du même côté avec une victoire italienne à 1,54, un match nul à 3,85 euros et une victoire turque à 8,10 euros.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "0-0, dommage pour le spectacle mais la défense turque a impressionné lors des éliminatoires".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "1-0 pour l'Italie avec un but de Ciro Immobile".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "En match d'ouverture, la tension prend souvent le pas sur la qualité, match nul 1-1."

2e match de l'Euro 2021, ce Pays de Galles-Suisse n'est pas évident à pronostiquer, même pour des suiveurs assidus du football. Le Pays de Galles a impressionné en 2016 (demi-finale) mais la Suisse est désormais un pays habitué des phases finales et n'est jamais à prendre à la légère en phase de groupes. Betclic voit d'ailleurs davantage une victoire des coéquipiers de Xerdan Shaqiri, cotée à 2,25 euros contre 3,05 pour un match nul et 3,75 pour une victoire galloise de Gareth Bale et les siens. Unibet se montre plus prudent avec une victoire suisse cotée à 2,25 euros, un match nul à 3,12 euros et une victoire galloise cotée à 3,90 euros.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "0-2, le Pays de Galles assumant son statut d'outsider avec Bale et Ramsey en leaders devant les jeunes Wilson, Roden ou Ampadu".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "1-1".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "Ancien demi-finaliste, le Pays de Galles doit s'imposer pour lancer son Euro. Victoire 1-0."

Choc scandinave entre Danois et Finlandais dans le groupe B de l'Euro 2021. Le Danemark a davantage de références puisque le voisin finlandais s'apprête à disputer sa toute première phase finale de grande compétition. Unibet donne d'ailleurs guère de chances aux Finlandais, avec une grosse cote à 9,25 contre 1,46 pour une victoire danoise et 4,40 pour un match nul. Betclic voit une victoire danoise à 1,46 contre 4,20 pour un match nul et 8,45 pour une victoire finlandaise.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "1-0 pour les Danois sans briller ni trembler".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "3-0, victoire nette et sans bavure de Christian Eriksen et ses coéquipiers".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "Le Danemark pourrait être l'une des surprises de cet Euro. Victoire facile 2-0."

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'entrée en lice des Belges, troisième de la dernière Coupe du monde, s'annonce comme l'un des temps forts du week-end, surtout face à une équipe russe qui avait créé la surprise en 2018 à domicile, éliminant notamment l'Espagne. Pour ce choc du samedi soir, les sites de pronostics misent tous sur une victoire des coéquipiers d'Eden Hazard, un succès coté à 1,72 seulement sur Betclic contre 3,80 pour un match nul et 5,45 pour un succès russe. Unibet est tout proche : 1,71 pour un succès belge, 3,80 pour un match nul, 5,45 pour une victoire russe.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :