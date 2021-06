Pronostics Euro 2021 : avis, cotes... Les pronos pour les matchs de lundi et mardi

Suite de la première journée de la phase de poules de l'Euro 2021. Pour votre concours de pronostics, voici toutes les cotes et conseils de la rédaction à suivre... ou non !

Le début de l'Euro de football n'a pas été de tout repos pour les parieurs et pronostiqueurs avec notamment la victoire surprise de la Finlande contre le Danemark ou la décevante prestation des vice-champions du monde croates contre l'Angleterre. Heureusement, il est encore largement temps de se refaire ! Voici quelques conseils pour les prochains matchs de cet Euro 2021.

Outre les sites de paris en ligne qui attendent avec impatience les grandes compétitions pour gonfler leur nombre de parieurs, de multiples sites internet permettent de faire des pronostics en ligne pour s'amuser et se défier entre amis, en famille ou avec les collègues. Citons notamment Mon Petit Prono, plateforme tirée du célèbre Mon Petit Gazon qui a l'avantage de pouvoir former des ligues privées avec de nombreux autres joueurs. Scorecast propose un système plus simple avec des points attribués pour des bons pronostics, ne reposant pas sur des cotes (3 points pour une victoire avec le bon score, 1 point pour le bon pronostic sans score juste). Site du groupe Le Figaro-CCM Benchmark comme Linternaute.com, Jeux Gratuits.com propose également un concours de pronostics 100% gratuit avec des récompenses à gagner dont des entrées au Puy du Fou ou à Disneyland Paris;

C'est le retour de la "Tartan Army", les fameux supporters écossais qui ont déjà coché une date au calendrier, le prochain Angleterre-Ecosse à Wembley qui s'annonce bouillant. Mais pour y ajouter encore du piment, mieux vaudrait prendre de premiers points contre la République tchèque, une équipe en reconstruction. Le match s'annonce serré à l'image des cotes des sites de paris en ligne qui voient une victoire écossaise à 2,80 contre 1 contre 3 pour un match nul ou pour une victoire tchèque. Dur, dur de se faire un avis...

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "1-1 entre deux équipes proches l'une de l'autre, le match nul est la meilleure option à parier".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "duel serré en perspective mais avantage à l'Ecosse devant son public : 1-0".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "le grand retour des Ecossais dans une compétition internationale qui se soldera par un petit match nul 0-0"

Quart de finaliste en 2016, menée une nouvelle fois par son serial buteur Robert Lewandowski, la Pologne s'avance logiquement en outsider de cet Euro et en favorite pour ce premier match contre la Slovaquie. Attention toutefois aux coéquipiers de l'expérimenté Marek Hamsik qui peut s'appuyer sur quelques éléments d'expérience comme le latéral Peter Pekarik ou le central de l'Inter Milan Milan Skriniar. La Pologne est vue comme favorite par les sites de pari en ligne, comme Betclic qui voit une victoire polonaise cotée à 1,78 contre pas moins de 5,75 pour une victoire slovaque (3,50 pour un match nul).

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "1-1, la petite surprise slovaque ".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "plus expérimentée et portée par Lewandowski, la Pologne part logiquement favorite. 2-0".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "malgré l'absence de Milik, la Pologne est favorite et devrait facilement disposer des Slovaques grâce à Lewandowski. 2-0"

La Roja entre en lice avec la chance d'évoluer à domicile à Séville dans le stade olympique (et non à Sanchez-Pizjuan hôte de la fameuse demi-finale France-Allemagne de 1982, ou dans le stade du Betis Séville), peu utilisé durant l'année mais qui accueille régulièrement des matchs de la sélection espagnole. Face à une équipe suédoise privée de Zlatan Ibrahimovic dont le retour a été avorté par une blessure, les Espagnols partent logiquement favoris. La victoire suédoise est ainsi cotée à 11,50 par Betclic tandis qu'une victoire espagnole ne rapporterait qu'un 1,36 et un match nul 5.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "2-0, l'Espagne sans sourciller"

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "malgré une préparation tronquée, l'Espagne aura l'avantage d'évoluer devant les 13 000 spectateurs du stade de La Cartuja de Séville. 2-1".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "malgré les cas de Covid, l'Espagne reste l'Espagne et devrait facilement s'imposer, victoire nette 3-0."

La Hongrie est le Petit Poucet d'un groupe F qui regroupe trois favoris de la compétition, l'Allemagne, la France et le Portugal. Le premier morceau est le Portugal de Cristiano Ronaldo, tenant du titre qui s'avance en immense favori de cette rencontre, portée en plus par une jeune génération symbolisée par Joao Felix ou Diogo Jota.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "0-1, une victoire maîtrisée mais peu spectaculaire des Portugais."

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "victoire facile des Portugais, 2-0, avec un but de l'inévitable Cristiano Ronaldo"

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "lors de l'Euro 2016, les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul et spectaculaire 3-3. Cette fois, la victoire sera facile pour le Portugal, 2-0."

Enorme choc d'entrée pour les Bleus avec une revanche de la fameuse demi-finale de l'Euro 2016 à Marseille. C'était le début de la fin pour une sélection allemande, sortie piteusement au premier tour de la Coupe du monde 2018. Depuis, le rouleau compresseur du début des années 2010 a disparu et pour sa dernière compétition à la tête de la Mannschaft, Joachim Löw fait face à une énorme pression. A Munich, donc à domicile, les coéquipiers des revenants Thomas Müller, Mats Hummels et des plus jeunes Timo Werner et Kai Havertz rêvent de faire tomber les champions du monde français pour faire taire les critiques au pays.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :