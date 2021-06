"Pronostics Euro 2021 : cotes, avis... Nos pronos pour France-Portugal"

C'est la fin de la phase de poules de l'Euro 2021 ce mercredi. 4 matchs sont au programme dont le très attendu France-Portugal. Voici les cotes et quelques conseils de la rédaction pour vos concours de pronostics.

C'est déjà la fin de la phase de poules et avant le début des matchs couperets où la tension sera à son comble, quatre matchs sont au programme ce mercredi dans les groupes E et F. A 21h, France-Portugal sera évidemment à suivre de près afin de connaître le classement des Bleus et leur futur adversaire en 8e de finale. Sans atteindre le score parfait, la rédaction de Linternaute.com progresse de jour en jour pour vous fournir les meilleurs pronostics sur les matchs de cet Euro 2021. On remet ça pour ces derniers matchs de poule !

Outre les sites de paris en ligne qui attendent avec impatience les grandes compétitions pour gonfler leur nombre de parieurs, de multiples sites internet permettent de faire des pronostics en ligne pour s'amuser et se défier entre amis, en famille ou avec les collègues. Citons notamment Mon Petit Prono, plateforme tirée du célèbre Mon Petit Gazon qui a l'avantage de pouvoir former des ligues privées avec de nombreux autres joueurs. Scorecast propose un système plus simple avec des points attribués pour des bons pronostics, ne reposant pas sur des cotes (3 points pour une victoire avec le bon score, 1 point pour le bon pronostic sans score juste). Site du groupe Le Figaro-CCM Benchmark comme Linternaute.com, Jeux Gratuits.com propose également un concours de pronostics 100% gratuit avec des récompenses à gagner dont des entrées au Puy du Fou ou à Disneyland Paris.

Les Polonais sont une des grosses déceptions de l'Euro mais avec ce format offrant une qualification aux meilleurs troisièmes, tout est encore ouvert pour Robert Lewandowski et les siens. Betclic les place même favoris pour ce match face à la Suède leader du groupe E avant cette dernière journée. Une victoire polonaise est cotée à 2,60, un succès suédois à 2,80 et un match nul à 3,55.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "la Pologne a déçu et la Suède a montré un bel équilibre depuis le début du tournoi. Match nul 1-1 qui élimine les Polonais".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "victoire des Polonais plus motivés face à des Suédois déjà qualifiés, 0-2, doublé de Lewandowski."

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "la Pologne passe à côté de son Euro. Face à des Suèdois convaincants qui visent la 1ere place, les coéquipiers de Lewandowski auront du mal. Victoire 2-1 des Suédois."

L'Espagne est dos au mur. A Séville, la Roja doit s'imposer pour avoir son destin en main dans un groupe E très ouvert. Betclic voit un succès espagnol coté à 1,22 contre 6,85 pour un match nul et 16 pour une victoire slovaque.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "et si la Roja ne passait pas en 8e de finale ? Ce serait une énorme sensation mais aucun gros n'est pour l'instant passé à la trappe. Première ce soir avec un match nul 1-1, qualifiant Suède et Slovaquie dans ce groupe".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "le strict minimum pour la Roja, avec un but de Ferran Torres."

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "l'Espagne pourrait être éliminée en cas de défaite, impensable pour la Roja. Victoire 2-0 avec la manière."

Dernier match de poule pour des Bleus déjà qualifiés pour les 8e de finale mais qui doivent enregistrer un bon résultat à la fois pour se rassurer après le match nul concédé face à la Hongrie et pour s'éviter un tableau difficile en 8e de finale. La France part favorite selon Betclic avec une cote à 2,25 contre 3,80 pour un succès portugais et 3,25 pour un match nul.

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "nouveau match tendu pour les Bleus lors d'une rencontre revanche de la finale de 2016. Le bloc portugais a explosé face à l'Allemagne et la prudence devrait être de mise en face. Match nul 0-0."

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "je vois les Bleus remettre les pendules à l'heure après leur nul contre la Hongrie : 0-2 avec le premier but de Benzema depuis son retour en équipe de France."

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "la France est qualifiée mais une défaite pourrait rendre la suite de la compétition très délicate. Victoire convaincante dans le jeu mais petit score 1-0."

Après avoir longuement inquiété le Portugal puis accroché la France, la Hongrie peut-elle s'offrir le scalp de l'Allemagne ? Cette fois, la rencontre ne se joue pas à Budapest mais à Munich et la répétition des efforts pourrait aussi coûter cher aux coéquipiers de Loic Nego. Betclic voit un succès hongrois coté à 17 (!), contre 8,25 pour un match nul et 1,19 pour un succès allemand.