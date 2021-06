"Pronostics Euro 2021 : cotes, conseils... Les pronos pour ce jeudi !"

Suite des deuxièmes matchs de la phase de poules de l'Euro 202 ce jeudi avec notamment la Belgique et les Pays-Bas en lice. Pour vos concours de pronostics, voici les dernières cotes et conseils de la rédaction.

En progression mais peut mieux faire ! C'est en résumé le bilan de la journée de mercredi à l'Euro 2021 pour l'équipe d'experts pronostiqueurs de Linternaute.com. Après un début d'Euro très difficile, où nous avons été loin de vous donner que des bons tuyaux pour vos pronostics, le début de la 2e journée de la phase de poules mercredi a sonné comme une rédemption. Seule la décevante équipe turque nous a surpris alors que le troisième but italien d'Immobile nous empêche de vous donner le score exact. Ce jeudi, place à trois nouveaux matchs dans cet Euro 2021, avec Ukraine-Macédoine du Nord, Danemark-Belgique et Pays-Bas-Autriche.

Outre les sites de paris en ligne qui attendent avec impatience les grandes compétitions pour gonfler leur nombre de parieurs, de multiples sites internet permettent de faire des pronostics en ligne pour s'amuser et se défier entre amis, en famille ou avec les collègues. Citons notamment Mon Petit Prono, plateforme tirée du célèbre Mon Petit Gazon qui a l'avantage de pouvoir former des ligues privées avec de nombreux autres joueurs. Scorecast propose un système plus simple avec des points attribués pour des bons pronostics, ne reposant pas sur des cotes (3 points pour une victoire avec le bon score, 1 point pour le bon pronostic sans score juste). Site du groupe Le Figaro-CCM Benchmark comme Linternaute.com, Jeux Gratuits.com propose également un concours de pronostics 100% gratuit avec des récompenses à gagner dont des entrées au Puy du Fou ou à Disneyland Paris;

Le Petit Poucet macédonien revient ce jeudi avec l'intention de décrocher son premier point. Après une bonne période contre l'Autriche, les coéquipiers de Goran Pandev avaient craqué en 2e période. En sera-t-il de même face à la sélection ukrainienne dirigée par la légende Andrei Shevchenko ? Betclic les place nettement favoris avec une cote à 1,71 pour une victoire ukrainienne, 3,80 pour un match nul et 5,50 pour un succès macédonien.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "Yarmolenko et les siens devraient faire la différence en 2e période, 1-0".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "Avantage aux Ukrainiens, plus expérimentés : 2-0".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "L'Ukraine a fait un match de grande classe face aux Pays-Bas en revenant à 2-2 avant de perdre. Face à la Macédoine, les hommes de Shevchenko pourraient dérouler, 2-0".

Pour Eriksen ? Après l'immense frayeur vécue lors de son entrée en lice contre la Finlande, le Danemark retrouve le même stade, "son" enceinte de Copenhague pour défier l'un des favoris du tournoi, la Belgique. Une défaite sonnerait sans doute le glas des espoirs danois, déjà battus par la Finlande alors que les Diables Rouges tenteront de monter en puissance, tournés vers leur objectif de victoire finale. Sur Betclic, la victoire belge est cotée à 2,00 contre 3,40 pour un résultat nul et 4,30 pour une victoire danoise.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "2-0 pour les Belges face à des Danois encore marqués par le drame évité de peu samedi dernier".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "nouveau succès des Diables Rouges et nouveau but de Lukaku : 1-2"

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "jouer contre la Belgique pour tenter de se remettre dans cet Euro n'est pas l'idéal pour les Danois, victoire 3-1 des Belges".

Les Néerlandais ont confirmé leur force offensive face à l'Ukraine mais aussi toutes leurs lacunes défensives. En sera-t-il de même face à l'Autriche qui a enfin décroché son tout premier succès en phase finale de l'Euro en s'imposant contre la Macédoine ? Memphis Depay et les siens seront en quête de confirmation et de davantage de maîtrise mais David Alaba, Marcel Sabitzer ou Marko Arnautovic rêvent d'un gros coup qui leur ouvrirait les portes des 8e de finale. Betclic voit nettement les Pays-Bas favoris, cotés à 1,58 pour un succès des "Oranje", contre 4,30 pour un nul et 6,10 pour un succès autrichien.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :