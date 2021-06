"Pronostics Euro 2021 : cotes, conseils... Les pronos pour ce mercredi"

C'est déjà l'heure des deuxièmes matchs de la phase de poules de l'Euro 2021. Pour vos concours de pronostics, voici les dernières cotes et conseils de la rédaction.

Début très difficile de l'Euro pour les pronostiqueurs de Linternaute.com. On ne va pas se mentir, on est loin de vous avoir donné que des bons tuyaux pour vos pronostics de l'Euro 2021 mais on ne vous abandonne pas en chemin pour autant. Voici les cotes et conseils pour les prochains matchs, avec le début des rencontres de la 2e journée de la phase de poules. C'est l'occasion de davantage s'appuyer sur la forme des équipes lors des premiers matchs ou de compter sur un sursaut des équipes battues pour leur entrée en lice et qui se retrouvent déjà dos au mur dans cet Euro, tout près de rentrer prématurément à la maison.

Pour sa toute première grande compétition internationale, la Finlande a déjà réussi son pari en remportant son premier match face au Danemark. A l'inverse, les Russes ont déçu face à la Belgique et doivent impérativement rebondir. Betclic les voit malgré tout largement favoris avec une cote à 1,65 pour une victoire russe contre 3,80 pour un match nul et 6,25 pour une victoire finlandaise.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "1-0 pour les Russes qui se relancent dans cette compétition".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "Et si la Finlande était l'une des surprises de cet Euro ? Après leur succès contre le Danemark, je mise sur une nouvelle victoire (2-1) de Pukki et ses coéquipiers".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "La Russie doit impérativement s'imposer si elle veut rester dans cet Euro, petite victoire 1-0".

Deux équipes qui ont déçu pour leur entrée en lice, le Pays de Galles s'en sortant toutefois mieux en sauvant le point du match nul face à la Suisse. A Bakou, capitale de l'allié azéri, les Turcs joueront comme à domicile et sont obligés de réagir. Betclic place une victoire turque à 2,65 contre 3,10 pour un résultat nul et 3,05 pour une victoire galloise.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "2-0 pour la Turquie, poussée par ses fans".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "décevants lors de leur premier match, les Turcs pourraient se reprendre : 1-0"

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "Deux équipes décevantes lors du premier match. Même si la Turquie part tout de même légèrement favorite, les Gallois n'abdiquent jamais, match nul 1-1".

L'Italie a réussi son retour après son absence à la Coupe du monde 2018. La Squadra Azzurra rêve d'enchaîner face à la Suisse, toujours à Rome, pour déjà décrocher son billet pour les 8e de finale. La victoire italienne est cotée à 1,66 sur Betclic contre 3,80 pour un match nul et 6,40 pour un succès des Suisses.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :