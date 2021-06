"France - Suisse : suivez le match en direct !"

FRANCE - SUISSE. Score et buts en live, résultat, résumé... suivez en direct le match des Bleus face à la Nati dans ce huitième de finale de l'Euro 2020. En cas de victoire, les Français affronteront l'Espagne en quart de finale.

21:00 - ⏱️ Coup d'envoi au National Arena entre la France et la Suisse ! La rencontre est lancée à Bucarest, où l’arbitre siffle le coup d’envoi de France - Suisse.

20:54 - Les joueurs sur la pelouse ! Dans un stade pas tout à fait plein même si la jauge a été rehaussée par l'UEFA à 50%, les 22 acteurs de ce France - Suisse sont entrés sur la pelouse ! Le match va démarrer dans 5 minutes maintenant.

20:53 - Lloris sur Benzema : "On n'a pas attendu qu'il marque deux buts.." Le gardien de l’équipe de France était hier en conférence de presse. Il a répondu aux questions sur l’état de forme et de confiance de Karim Benzema, auteur d’un doublé face au Portugal. "Je pense qu’il est prêt, depuis qu’il a été appelé, à faire ce qu’il faut pour l’équipe mais aussi sur le plan personnel d’amener son expérience, son vécu et son talent afin d’aider l’équipe de France. Bien évidemment un attaquant est à la recherche de buts, cela amène de la confiance, cela valide également les performances réalisées avant… On connaît déjà son influence au sein du jeu de l’équipe, on n’a pas attendu qu’il marque ces deux buts pour le voir. Sur le plan personnel, il y a cette satisfaction avec ce doublé". Lors de France - Suisse le duel s'annonce prometteur entre Benzema et Shaqiri, auteurs tous les deux de deux buts depuis le début de la compétition.

20:49 - Les Huitièmes ? Pas de soucis pour les Bleus ? Les huitièmes de finale ne posent pas de problèmes aux Bleus. "La France a remporté chacun de ses 7 derniers huitièmes de finale en tournoi majeur", nous indique Opta. Jamais 7 sans 8 ?

20:45 - La France a un mauvais souvenir de la défense à 3 Les statistiques ont parfois davantage une valeur historique qu'autre chose. Mais la dernière fois que la France a joué avec un défense à 3 en tournoi majeur (Euro ou Coupe du monde), comme ce soir, c'était le 17 juin 1992 à lors du championnat d'Europe face au Danemark (Casoni-Blanc-Boli). Les Bleus s'était inclinés 2 buts à 1.

20:36 - Le vainqueur de ce France - Suisse affrontera l'Espagne L'Espagne vient de se qualifier après un match dingue face à la Croatie. Les Espagnols se sont imposés en prolongation 5 buts à 3 après avoir menés 3-1 à la 85e. Le vainqueur de ce France - Suisse affrontera donc la Roja en quart de finale ce vendredi à 18 heures à Saint-Petersbourg.

20:28 - Un bilan positif pour les Bleus face aux Helvètes Les champions du monde ont un bilan légèrement positif contre les Suisses. En 38 matchs, les Français ont connu la victoire à 16 reprises pour 10 nul et 12 défaites. Mais en compétition officielle (Euro ou Coupe du monde), les Tricolores n'ont jamais perdu avec 4 nuls et 2 victoires.

20:18 - La France reste sur 19 matchs sans défaite en compétition officielle Les Bleus restent sur une dynamique impressionnante. Si ont met de côté les matchs amicaux, les hommes de Deschamps n'ont plus perdu en compétition officielle depuis 2 ans, c'était lors des qualifications pour l'Euro contre la Turquie (0-2, le 8 juin 2019). Auparavant, les Français se sont inclinés contre la Finlande le 11 novembre 2020 en match amical.

20:12 - La composition de la Suisse Voici le 11 de départ de la Nati pour affronter l'équipe de France : Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber - Shaqiri, Embolo – Seferovic

20:06 - Où voir le match ? Comme tous les matchs de l'équipe de France, la rencontre sera à suivre en clair. C'est TF1 qui diffuse ce France - Suisse mais aussi BeIn Sport. La chaîne payante diffuse tous les matchs de cet Euro 2020. Il faut évidemment s'abonner tout comme le service de streaming de la chaîne qui vous permet de regarder ce huitième de finale sur ordinateur ou téléphone.

20:00 - La composition des Bleus ! On s'attendait à une composition un peu différente au vu des différentes absences en défense, la voici : Lloris - Varane, Lenglet, Kimpembe - Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappé. Lucas Hernandez, qui avait repris l'entraînement est lui sur le banc. Seuls Koundé et Digne ne sont pas sur la feuille de ce France - Suisse.

19:56 - Kimpembe : "Une équipe suisse très agressive" Presnel Kimpembe était présent samedi en conférence de presse pour évoquer notamment ce France - Suisse et détailler les qualités de l'adversaire. "La Suisse est une belle équipe avec de grands joueurs, a-t-il observé. J’ai surtout regardé Suisse-Turquie (3-1), un match avec beaucoup d’intensité et de qualités, ça partait dans les deux sens et il y a eu des buts avec une équipe suisse très agressive". La prudence est donc de mise du côté des Bleus.

19:50 - Cinq Bleus sous la menace d'une suspension Si ce ne sera évidemment pas la priorité du soir, plusieurs joueurs tricolores devront être attentifs à l'arbitrage lors de ce France - Suisse. S'ils reçoivent un nouvel avertissement ce lundi, Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Antoine Griezmann seront en effet suspendus pour un éventuel quart de finale. Quatre de ce cinq joueurs sont en plus annoncés titulaires, ce qui augmente le risque de carton jaune. Côté suisse, Mbabu, Schär, Xhaka, Embolo et Gavranovic sont dans le même cas.

19:42 - La composition probable de la Suisse De son côté, la Nati devrait proposer un onze de départ assez proche de celui qui a battu la Turquie, avec également une défense à trois, et deux joueurs de côté, Widmer et Zuber, chargés d'arpenter leur couloir. La compo probable de la Suisse : Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber - Shaqiri, Seferovic, Embolo.

19:35 - Petkovic (Suisse) : "Il faut toujours y croire" Vladimir Petkovic, le sélectionneur de la sélection helvète, s'est aussi exprimé hier avant France - Suisse, en considérant notamment que les Bleus ne seront pas affaiblis par les absences : "Didier Deschamps a tellement de bons joueurs dans son groupe qu'il a le choix pour les remplacer. De notre côté, il faudra trouver notre propre système et augmenter notre capacité de percussion. Car si on joue à 100 % et les Français aussi, cela ne suffira pas pour nous qualifier. Il faudra dépasser nos limites, en espérant que la France ne sera pas à 100 %. On va essayer de se qualifier, il faut toujours y croire".

19:24 - Deschamps : "Notre intention est d'aller les chercher" Didier Deschamps a également été invité à détailler les forces de l'adversaire, en conférence de presse. "J'ai beaucoup de respect pour cette équipe suisse mais aussi pour le travail accompli par Vladimir Petkovic, a-t-il notamment indiqué, avant d'ajouter : "Elle a un trio offensif Embolo-Seferovic-Shaqiri de qualité, avec des milieux de terrains complets. On ne pense pas que tout sera facile. Je ne sais pas exactement ce qu'ils feront. Est-ce qu'ils viendront haut ou seront plus prudents face à nous ? Ce que je peux vous dire c'est que notre intention est d'aller les chercher et de les mettre en difficulté".

19:13 - Deschamps n'a pas dévoilé ses batteries, hier, devant la presse Interrogé sur la possibilité de mettre en place ce 3-5-2 face à la Suisse, le sélectionneur de l'équipe de France a refusé d'en dire plus, hier, en conférence de presse, en indiquant seulement : "C'est une option bien évidemment qui peut être prise ou pas, ce que j'ai fait à l'automne dernier. C'est une option différente. Le choix que je fais est destiné à être le plus dangereux pour l'adversaire". Didier Deschamps n'avait pas non plus voulu confirmer la présence de Lucas Hernandez en tant que titulaire dans le couloir gauche. Et pour cause, il aurait finalement choisi Adrien Rabiot pour jouer ce rôle. Rappelons que la composition de chaque équipe sera dévoilée officiellement une heure avant le coup d'envoi du match, programmé à 21h ce lundi 28 juin 2021.

19:01 - Trois absents chez les Bleus Didier Deschamps n'aura pas de mal à constituer le groupe inscrit sur la feuille de match (seuls 23 joueurs peuvent y apparaître) puisque, en plus d'Ousmane Dembélé, qui a quitté le groupe la semaine dernière, trois autres joueurs ont déclaré forfait pour ce France - Suisse, sur blessure. Il s'agit de Lucas Digne, Jules Koundé et Marcus Thuram. Le Latéral gauche Lucas Hernandez, touché récemment au genou, semble apte mais le sélectionneur des Bleus a semble-t-il décidé de ne prendre aucun risque à son sujet det devrait donc le faire démarrer sur le banc.

18:49 - Quelle composition pour l'équipe de France ? A la recherche depuis le début de cet Euro de foot du schéma tactique le plus efficace, Didier Deschamps pourrait à nouveau innover ce soir à l'occasion de ce France - Suisse. Selon les fuites issues du dernier entraînement des Bleues et relayées notamment par L'Equipe, RMC Sport et Le Parisien, les Bleus devraient présenter une composition de départ organisée en 3-5-2. Devant le gardien de but et capitaine Hugo Lloris, une défense centrale à trois éléments serait constituée, avec la titularisation de Clément Lenglet aux côtés de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. Les couloirs seraient confiés à Benjamin Pavard et Adrien Rabiot, dans des rôles de pistions chargés d'animer tout leur flanc. Au milieu de terrain, Paul Pogba et N'Golo Kanté seraient reconduits tandis que Antoine Griezmann serait positionné en meneur de jeu derrière Karim Benzema et Kylian Mbappé. La compo probable de France : lloris - Varane, Lenglet, Kimpembe - Pavard, Pogba, Griezmann, Kanté, Rabiot - Benzema, Mbappé.

18:40 - La France et la Suisse doivent une revanche à leurs supporters Le dernier France - Suisse ne restera pas dans les mémoires, ou alors pour de mauvaises raisons. Opposés lors du troisième match de poule de la Coupe du monde 2018, les deux équipes avaient en effet livre une prestation insipide, sans but, et ponctuée de nombreuses approximations techniques, qui avaient laissé les spectateurs sur leur faim. A l'époque, chaque sélection s'était contentée de ce résultat qui lui suffisait pour poursuivre son parcours dans la compétition. Ce soir, il n'y aura plus vraiment de place pour les calculs même si les Bleus seraient bien inspirés d'ouvrir le score rapidement pour débrider le match.

18:31 - Le bilan des confrontations entre les deux équipes Avant le France - Suisse du jour, les deux sélections se sont affrontées à 38 reprises par le passé et c'est du côté des Bleus que penche la balance des résultats, avec 16 victoires, 12 nuls et 12 défaites. Le dernier revers français enregistré face à cet adversaire remonte au 27 mai 1992. Ce jour-là, en match amical, la Nati s'était imposée sur le score de 2-1. A noter également que quatre des cinq dernières rencontre entre les deux équipes se sont soldées par un résultat nul. Il faudra pourtant un vainqueur ce soir...

18:24 - Quel visage pour l'équipe de France ? Qualifiée en tant que premier de groupe pour ces 8e de finale de l'Euro 2021, la France n'a pas pour autant complètement convaincu depuis le début du tournoi. Après avoir pourtant livré une prestation intense lors de son premier match contre l'Allemagne, les Bleus se sont ensuite montrés assez irréguliers contre la Hongrie (1-1) et le Portugal (2-2) et semblent toujours chercher la bonne formule sur le plan tactique, en particulier sur le plan offensif. Ce duel face à la Suisse, présumée plus faible, servira-t-il de déclic pour Didier Deschamps et ses hommes ?

18:20 - Comisetti analyse l'attaque de l'équipe de France Interrogé par So Foot avant ce match France - Suisse, l'ancien international helvète Alexandre Comisetti évoque notamment le trio Mbappé-Griezmann-Benzema, en indiquant : "Mbappé n’a pas été extraordinaire au premier tour. J’ai l’impression que depuis le retour de Benzema, il joue un rôle qui n’est pas le sien. Cela me fait penser à ce qu’on peut voir dans la cour de récréation, quand les deux meilleurs joueurs jouent souvent ensemble sans trop s’occuper des autres. Je trouve que Mbappé surjoue un peu depuis que Benzema est là, il n’est pas comme au PSG. Mais il est trop intelligent pour l’ignorer, et il va corriger ça. Benzema va se sentir beaucoup plus léger après son doublé contre le Portugal. Et puis, autant au Real il a tendance à s’excentrer à gauche, autant il est plus axial en sélection. Il est normal qu’il cherche encore les bons automatismes. Quant à Griezmann, il fait du bon boulot, il a marqué contre la Hongrie, il défend, touche beaucoup de ballons...".

17:52 - Lizarazu : "Mbappé est déjà un leader d'attaque, il peut devenir un fédérateur qu'on suit en équipe de France" L'ancien international livre aujourd'hui dans L'Equipe, avant France - Suisse, une chronique dans laquelle il évoque le statut de leader de Kylian Mbappé. Pas inquiet non plus par l'absence de buts de l'attaquant dans ce début d'Euro ("il a été impliqué sur la plupart des buts et des actions dangereuses des Bleus, son pouvoir d'accélération est une menace permanente"), il point en revanche quelques failles sur le plan humain qui l'empêchent, pour l'heure, d'être un vrai leader chez les Bleus : "Du leader, il a le côté gagneur, perfectionniste, omniprésent dans son discours. Il ne craint pas d'affirmer son ambition, il veut battre tous les records et il semble ne jamais être rassasié. Ce leadership reste toutefois encore assez individuel. Ce qui lui manque peut-être pour devenir fédérateur comme d'autres, c'est de raisonner et de communiquer plus collectif. Le leader doit prendre soin de ses partenaires (...) Il est déjà un leader d'attaque, il peut devenir un fédérateur qu'on suit en équipe de France. À lui de prendre la mesure de cette nouvelle responsabilité, il en a les épaules".

17:40 - L'heure de Kylian Mbappé ? Muet devant le but depuis le début de cet Euro 2021, Kylian Mbappé sera sans doute très motivé pour ouvrir son compteur, ce soir, contre la Suisse. "La compétition n’est pas encore finie et marquer ne va pas être un problème pour Kylian, a même estimé Presnel Kimpembe, son coéquipier au PSG et en équipe de France. Il est collectif et au service de l’équipe. C’est quelque chose qui ne va pas tarder. Il s’est procuré des occasions, il ne les a pas mises au fond mais ça va venir. La victoire et les points sont le plus important".