Meilleur buteur de l'Euro 2021 : le classement va-t-il encore évoluer ?

Le classement des buteurs de l'Euro 2021 de foot est toujours mené par le Portugais Cristiano Ronaldo et Tchèque Patrik Schick mais les sélections des deux joueurs sont éliminées de la compétition. Qui, parmi les derniers qualifiés, peut encore prétendre au titre de meilleur buteur ?

[Mis à jour le 5 juillet 2021 à 11h34] Qui terminera meilleur buteur de l'Euro 2021 de football ? Le suspense demeure avant les demi-finale de la compétition, au programme mardi et mercredi mais il se pourrait que le trophée revienne à un joueur appartenant à une sélection déjà éliminée. Cristiano Ronaldo (Portugal) et Patrik Schick (République tchèque) dominent en effet le classement avec 5 buts, devant Romelu Lukaku (Belgique), Emil Forsberg (Suède) et Karim Benzema (France), tous auteurs de 4 buts mais qui ne pourront pas non plus améliorer leur total. Au sein des nations restant en course, les Anglais Harry Kane et Raheem Sterling, ainsi que le Danois Kasper Dolberg, qui ont inscrit 3 buts chacun depuis le début de la compétition, sont les mieux placés pour espérer encore bousculer la hiérarchie. Le classement des buteurs de l'Euro 2021 (en gras les joueurs évoluant dans des sélections encore en compétition) :