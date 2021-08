Shakhtar - Monaco : chaîne, diffusion, compo probable... Les infos du match !

SHAKHTAR-MONACO. Match retour des barrages pour la Ligue des Champions avec le match entre le Chakhtar Donetsk et Monaco. Les Monégasques devront s'imposer par au moins deux buts d'écart pour se qualifier en LDC. Heure, compo probable, streaming... Tout savoir.

C'est un grand défi qui attend Monaco ce mercredi 25 août à 21 heures face au Shakthar à Kharkhiv en Ukraine pour le compte du match retour des barrages pour une qualification en Ligue des Champions. Battus la semaine dernière à domicile 0-1 but de Pedrinho), les Monégasques devront battre les Ukrainiens par au moins 2 buts d'écart pour être directement qualifiés. Pour ce faire, les joueurs de l'AS Monaco devront gommer leurs imprécisions et retrouver leur jeu offensif qui a fait la réussite de cette équipe l'année passée. Niko Kovac, l'entraineur de Monaco, croit que ses joueurs peuvent renverser le Shakhtar et est persuadé qu'ils montreront leurs vrais visages. 'Il faut qu'on soit concentrés, il faut que l'on gagne. Clairement, c'est notre objectif demain (mercredi). Nous affichons deux visages depuis le début de la saison. Celui du Championnat et celui de la Ligue des champions. Je suis sûr que demain, les joueurs afficheront le vrai visage de l'AS Monaco : celui qu'on a vu en Coupe d'Europe et celui de la saison dernière".

La rencontre débutera ce mercredi 25 août à 21 heures en direct du stade Metalist en Ukraine entre le Shakhtar et Monaco pour le compte du match retour des barrages pour une place en Ligue des champions.

Pour cette rencontre, Niko Kovac devrait aligner son équipe type dans l'espoir de se qualifier pour la Ligue des champions. Le duo Ben Yedder-Voland sera à surveiller de près ce soir tandis que Mannone, Pavlovic et Diatta sont restés à l'infirmerie. La composition probable de l'AS Monaco en 4-4-2 : Nübel - Sidibé, Maripan, Badiashile, Henrique- Martins, Tchouaméni, Lucas, Golovin - Volland, Ben Yedder (c).

En face, l'entraineur du Shakhtar Roberto De Zerbi doit composer sans le gardien Trubin, excellent lors du match aller mais aussi sans Bondar et Moraes. La composition probable du Shakhtar en 4-2-3-1 : Piatov - Dodo, Vitao, Marlon, Matvienko (c) - Maycon, Antonio - Tete, Pedrinho, Solomon - Traoré.

Pour pouvoir suivre ce tour préliminaire retour de la Ligue des champions entre le club ukrainien du Shakhtar et l'AS Monaco, deux choix s'offrent avec vous avec la chaîne Canal+ et RMC Sport 1. La rencontre sera à suivre à partir de 21h.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La retransmission de ce match de foot entre le Shakhtar et Monaco sera également accessible en streaming sur Internet, via la plateforme MyCanal ou sur l'application RMC Sport.