Glasgow Rangers - Lyon : suivez le match en direct !

20:38 - L'OL a de l'ambition

L'Olympique Lyonnais a de l'ambition dans cette compétition, selon son président Jean-Michel Aulas: "Lyon était premier au ranking UEFA en Ligue Europa, une grande première pour un club français. L'objectif est d'aller le plus loin possible. Je ne sais pas si on peut la gagner, mais on doit être dans le dernier carré". Dans une poule où se présentent également le Sparta Prague et Brondby, l'OL devrait s'en sortir sans trop de casse. Pour Lyon, deux fois demi-finaliste européen lors des cinq dernières années (en 2017 en C3 face à l'Ajax d'un certain Peter Bosz et en C1 face au Bayern), la Ligue Europa est un réel objectif cette saison.