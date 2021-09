Glasgow Rangers - Lyon : l'OL s'impose sans trembler, le résumé du match

23:04 - Belle semaine pour les clubs français

Après les matches nuls de l'OM à Moscou contre le Lokomotiv (1-1) et de Rennes devant Tottenham en Ligue Europa Conférence (2-2), l'AS Monaco a gagné face à Strum Graz ce soir (1-0), grâce à un but de Krépin Diatta. Les clubs français sont donc invaincus lors cette première journée européenne, si on prend en compte les matches nuls de Lille devant Wolfsburg (0-0) et du PSG à Lille (1-1).