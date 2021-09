OM - Galatasaray : Marseille cale encore, le résumé du match

Jorge Sampaoli avait décrit ce match face à Galatasaray comme "vital" pour l'Olympique de Marseille dans cette phase de groupes de la Ligue Europa . Mais ses joueurs n'ont pas su se mettre à la hauteur des attentes de son entraîner argentin et ont concédé un match nul décevant face aux Stambouliotes (0-0). Dominateurs, les Marseillais n'ont pas su concrétiser, malgré plusieurs occasions franches. Que ce soit Ünder (35e, 71e), Dieng (51e), Saliba (60e) ou encore Milik (61e, 72e), aucun joueur de l'OM n'a réussi à trouver la faille, par manque de chance (deux barres transversales) ou de précision. L'OM a cru obtenir un penalty en fin de rencontre pour une faute sur Guendouzi (79e), mais l'arbitre est finalement revenu sur sa décision après de longues minutes, grâce au VAR. Un 0-0 qui n'arrange pas vraiment l'Olympique de Marseille dans cette Ligue Europa, deux semaines après son match nul à Moscou (1-1) et trois semaines avant de se déplacer sur la pelouse de la Lazio.

23:22 - Un match marquée par une interruption

Cette rencontre aura été une nouvelle fois marquée par les supporters, comme un peu trop souvent ces derniers temps. M. Raczkowski a interrompu la rencontre pendant une bonne dizaine de minutes en fin de première période à cause de jets de fumigènes et de pétards de la part des supporters turcs regroupés dans le parcage visiteur. Avant que le match ne reprenne et n'aille à son terme.