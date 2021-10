"France - Espagne : les Bleus remportent la Ligue des nations"

FRANCE - ESPAGNE. Les Bleus ont remporté la deuxième édition de la Ligue des nations de foot en battant en finale l'Espagne sur le score de deux buts à un lors d'un match haletant. Un résultat obtenu grâce à des buts inscrits par Benzema et Mbappé. Découvrez le résumé du match.

France - Espagne : le match en direct

Recevoir nos alertes live !

23:15 - Le résumé du match: des Bleus encore renversants Face à la Belgique en demi-finales, l'équipe de France avait attendu d'être menée 2-0 avant de réagir et de finalement s'imposer dans les derniers instants du match grâce à Théo Hernandez. En finale de la Ligue des nations face à l'Espagne, les Bleus se sont encore fait peur mais ont réagi cette fois après le premier but en faveur des Espagnols, signé Oyarzabal (64e). Il n'a fallu que deux minutes à Karim Benzema pour égaliser d'une frappe exceptionnelle (66e). Et c'est finalement Kylian Mbappé qui a offert la victoire aux Français à dix minutes de la fin du temps réglementaire, sur un bon service de Théo Hernandez (80e). Auparavant, la France a été bousculée par l'Espagne lors de la première heure de jeu, même si Hugo Lloris n'a pas été très inquiété. Théo Hernandez a lui failli donner l'avantage aux Bleus d'une frappe puissante mais son ballon s'est écrasé sur la barre transversale (63e), juste avant le premier but espagnol. Pogba, en contrant Fornals au dernier moment (90e), et Lloris, devant Pino sur un dernier corner (90e+4), se chargent de conserver l'avantage français dans la fin de match pour permettre aux Bleus de remporter la Ligue des nations, deuxième édition.

23:06 - Lloris soulève le trophée pour la France ! Hugo Lloris soulève le trophée de la Ligue des nations devant ses coéquipiers sur la pelouse de Giuseppe-Meazza à Milan ! Les Français peuvent célébrer et savourer leur victoire dans cette compétition. ???????? France become the first team to win the World Cup, the EUROs and the Nations League ????????????#NationsLeague pic.twitter.com/qx1xKatr70 — UEFA Nations League (@EURO2024) October 10, 2021

23:00 - Busquets élu meilleur joueur Malgré la défaite de l'Espagne en finale face aux Bleus (2-1), Sergio Busquets a été élu meilleur joueur de ce Final Four de la Ligue des nations par l'UEFA et pourra se consoler avec ce petit trophée. Les Français vont soulever le trophée dans quelques instants.

22:56 - Pogba: "On n'est jamais rassasiés" Paul Pogba, le milieu de terrain de l'équipe de France, était également ravi, au micro de M6d'avoir remporté cette Ligue des nations au bout d'un match compliqué face à l'Espagne (2-1): "C'est vrai qu'on a mal commencé, on s'est fait dominé par l'Espagne en première mi-temps. On a dû réagir après un but. On doit faire mieux, on sait. Mais le résultat, c'est la victoire à la fin. Si c'est comme ça qu'on doit gagner, pourquoi pas ? C'est toujours bon d'aller chercher un trophée, on a toujours soif de trophées, on n'est jamais rassasiés."

22:51 - Benzema: "Cette équipe est très forte" Karim Benzema avait un grand sourire au moment de s'exprimer au micro de M6, après cette victoire face à l'Espagne en finale de la Ligue des nations (2-1): "Sur un plan collectif et sur un plan personnel c'est une soirée de rêve. J'avais vraiment envie de gagner un trophée avec l'équipe de France et c'est fait aujourd'hui. C'était un match difficile contre une très bonne équipe où on a montré une force de caractère. Cette équipe est très forte, ne lâche jamais rien et on l'a encore prouvé ce soir. C'est le signe des grandes équipes: ne pas paniquer, attendre le bon moment... c'est ce qu'on a fait. On n'a pas baissé les bras jusqu'à la fin du match et on a réussi à mettre ces deux buts. Je vais profiter un peu et après on ira se qualifier pour la Coupe du monde en espérant aller la chercher."

22:45 - La France remporte la Ligue des nations Grâce à cette victoire devant l'Espagne en finale (2-1), l'équipe de France devient le deuxième pays à remporter cette Ligue des nations après le Portugal, vainqueur de la première édition en 2019. De quoi effacer, un tout petit peu, la déception de l'Euro et l'élimination face à la Suisse en quarts de finale. ???? New name on the Nations League trophy!



????????2⃣0⃣2⃣1⃣????#NationsLeague pic.twitter.com/aWPmOJ76Z6 — UEFA Nations League (@EURO2024) October 10, 2021

22:40 - C'est terminé à Milan ! Victoire de la France devant l'Espagne (2-1) ! M. Taylor siffle le coup de sifflet final sur la pelouse de Giuseppe-Meazza ! La France remporte la Ligue des Nations en battant en finale l'Espagne (2-1), grâce à des buts de Benzema (66e) et de Mbappé (80e), qui ont répondu à un but d'Oyarzabal (64e).

22:38 - Lloris encore ! L'Espagne obtient un corner au bout de ce temps additionnel et Unai Simon, le gardien de la Roja, monte. Les Bleus ont du mal à se dégager mais un Espagnol reprend en demi-volée sauf qu'Hugo Lloris est encore là pour détourner !

22:36 - France: Veretout remplace Griezmann Didier Deschamps effectue un changement à caractère défensif dans ce temps additionnel. Antoine Griezmann est remplacé par le joueur de l'AS Roma, Jordan Veretout.

22:34 - Cinq minutes de temps additionnel M. Taylor accorde cinq minutes de temps additionnel dans cette fin de match entre l'Espagne et la France, qui mène toujours au tableau d'affichage (2-1). Les Bleus doivent encore tenir un peu !

22:33 - Mbappé logiquement averti Revenu défendre pour couper un contre espagnol, Kylian Mbappé commet une grosse faute sur Yeremi Pino et récolte logiquement un carton jaune pour ce geste.

22:32 - Lloris sauve les Bleus ! Quel arrêt du gardien de la France Hugo Lloris ! Oyarzabal reprend de volée un bon centre à l'entrée de la surface et le ballon part bien mais Lloris détourne en deux temps !

22:30 - Laporte récolte un carton jaune Après un festival sur le côté droit, Léo Dubois est stoppé irrégulièrement par Aymeric Laporte, qui récolte un carton jaune pour cette faute grossière. Le coup franc qui suit ne donne rien, puisque Griezmann frappe largement au-dessus après une combinaison avec Pogba.

22:28 - Espagne: Luis Enrique fait deux changements Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne, effectue deux changements pour tenter d'égaliser dans cette fin de match. Ferran Torres et Rodri sont remplacés respectivement par Mikel Merino et Pablo Fornals.