DIRECT. Procès Valbuena - Benzema : l'affaire de la sextape jugée, Benzema condamné ?

AFFAIRE SEXTAPE. Six ans après le début de l'affaire de la sextape, le procès s'est ouvert ce mercredi 20 octobre avec un Valbuena offensif sur les intentions de Karim Benzema à son sujet.

En direct

Recevoir nos alertes live !

17:05 - Valbuena conteste Selon les mots des journalistes sur place, Mathieu Valbuena semblait "atterré" par les déclarations des accusés. "Entendre qu’il voulait m’aider, c’est quand même fou…".

16:50 - Mustapha Zouaoui explique qu'il voulait aider Valbuena À la barre, l'un des accusés, Mustapha Zouaoui explique "avoir voulu approcher Valbuena au sujet de la sextape détenue par Angot pour "ne pas qu’elle sorte. Parce ce que sinon ça allait lui faire du mal. On lui rend service et il nous dit merci. Mais on a jamais voulu le faire chanter."

16:46 - Valbuena regrette l'absence de Benzema Durant la petite pause accordée à l'audience, Mathieu Valbuena a regretté l'absence de Karim Benzema au procès de l'affaire de la sextape. "Cela fait six ans qu'on a cette affaire. Je constate que tout le monde est là... presque. Il manque Karim (Benzema). C'est dommage mais c'est comme ça. Nous, on va jusqu'au bout. Cela fait six ans qu'on attend. On est là le temps qu'il faut pour que tout cela soit derrière moi."

13:00 - Les maitres chanteurs présumés, "satanas et diabolo" Au cours de l'instruction de cette affaire de la sextape, un témoin a comparé Mustapha Zouaoui et Axel Angot à "Satanas et Diabolo, toujours pleins de magouilles", selon le président.

12:25 - Axel Angot reconnait avoir voulu extorquer de l'argent Présent à la barre, Axel Angot explique sa version des faits. Ce dernier explique avoir été endetté avec M. Zouaoui envers un autre footballeur, en 2015. Il cherche à se refaire de l'argent. En réparant un téléphone de Valbuena, il découvre la sextape et décide de contacter le footballeur, précise Ambre Lepoivre journaliste BFM présente sur place. On discute en se disant que si Mathieu revient vers nous, il nous paiera peut-être. Le but de Zouaoui était de faire revenir Mathieu vers moi pour que je récupère informatiquement la vidéo auprès de ceux qui la possédaient"

12:04 - Younes Houass "hésitant" à la barre Interrogé longuement, Younes Houass est hésitant selon les journalistes sur place. "Vous sortez mes phrases (extraites des écoutes téléphoniques) de leur contexte" lance-t-il. Le président explique également qu'il était déjà impliqué dans une affaire de sextape impliquant Djibril Cissé ce que l'accusé dément. "Non j'étais pas dans ce dossier-là".

11:50 - "Enormément de joueurs de l'équipe de France ont vu la vidéo" selon Mustapha Zouaoui Interrogé par BFM TV, Mustapha Zouaoui explique qu'"énormément de joueurs de l'équipe de France ont vu la vidéo". "J'ai vu la vidéo, on en a rigolé. Je l'ai un peu transmise à tout le monde, il n'y a pas que Karim Benzema, raconte l'un des maître-chanteurs présumés. Djibril Cissé était dedans. Enormément de joueurs de l'équipe de France ont vu la vidéo. Il n'y a pas eu de chantage, on n'a pas demandé d'argent." "Sextape": Selon l'un des maître-chanteurs présumés de Mathieu Valbuena, "énormément de joueurs de l'équipe de France ont vu la vidéo, mais il n'y a pas eu de chantage" pic.twitter.com/TqQD3pu1MN — BFMTV (@BFMTV) October 20, 2021

11:30 - "Vous êtes mère Theresa" demande le juge à Younes Houass Younes Houass premier prévenu à la barre explique longuement qu'il est intervenu pour rendre service, pour aider, pas avec l'idée de chantage. "Je parlais avec un homme de confiance. Pas question d'argent (...) Pourquoi vous intervenez alors que vous ne connaissez même pas Monsieur Valbuena? C’est pour rendre service? Vous ne voyez pas que vous êtes dans une affaire plus que trouble Monsieur? Arrêtez de nous faire croire que vous êtes mère Theresa" lance le président.

11:13 - Les explications de Valbuena à la barre (3/3) "L'idée de payer ? Je ne l'ai jamais envisagée. Dès le premier appel anonyme, j'ai contacté le responsable de la sécurité de Clairefontaine puis je suis tout de suite allé porter plainte. Quand Djibril m'a appelé, c'était juste pour me prévenir que quelque chose se passait par rapport à cette vidéo. Il n'y a jamais eu idée de parler d'argent."

11:10 - Les explications de Valbuena à la barre (2/3) L'ancien joueur de l'OM explique ses craintes sur sa carrière sportive. "Le foot c’est ma vie. Je savais que si cette vidéo sortait ça allait être compliqué avec l’équipe de France" explique-t-il selon une journaliste de BFM sur place.

11:08 - Les explications de Valbuena à la barre (1/3) Appelé à la barre, Mathieu Valbuena témoigne. Selon BFM TV, il explique qu’il a d’abord été contacté par Djibril Cissé qui l’a alerté sur l’existence d’une vidéo de ses ébats sexuels. "Je me suis senti en danger et mon réflexe a été de porter plainte".

10:58 - Les écoutes téléphoniques au centre de ce premier jour d'audition Le président du jury a évoqué dans l'entame de ce procès les écoutes téléphoniques qui seront diffusées au cours de cette audience. Une dizaine de conversations au total ont été interceptées dont au moins une où l'on entend Karim Benzema.

10:39 - Les avocats de Valbuena déplorent l'absence de Benzema Interrogé dès le début de l'audience sur l'absence de son client, Me Vey explique à la demande du Président les motifs de son absence : "il jouait hier soir à Kiev en Champions' league et a un match important à venir contre le Barça dans le championnat espagnol. Ce sont donc des motifs professionnels qui l'empêche d'être là. M.le Président, nous n'avons pas souhaité vous demander de décaler cette audience". Me Iweins avocat de Mathieu Valbuena se lève et réagit : "Je déplore que M.Benzema préfère ses rendez-vous de sport à sa présentation devant la Justice" explique Mathilde Lemaire, journaliste sur France Info présente à l'audience.

10:26 - Que risque Karim Benzema ? Le candidat au Ballon d'Or 2021 risque gros dans cette affaire de la "sextape". Alors qu'il comparait comme complice présumé, Karim Benzema risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.