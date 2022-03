DIRECT. Liste Deschamps : Nkunku et Clauss appelés en équipe de France, la liste des 23

LISTE 23 DESCHAMPS. Pour les deux prochains matchs amicaux de l'équipe de France, Didier Deschamps a décidé d'appeler Christopher Nkunku et Jonathan Clauss. La liste des 23.

14:40 - Deschamps à propos du Mondial au Qatar : "Chacun est libre de s'exprimer" Pointé du doigt pour les conditions de travail des ouvriers, le Qatar organise la prochaine Coupe du monde. Si certains pays comme la Norvège ont protesté, Didier Deschamps ne préfère pas s'immiscer dans ces débats : "Je ne suis pas en Norvège. Il n'y a pas de veto. Chaque joueur français international est libre de s'exprimer. On est dans une sphère sportive. Ce ne sont pas les joueurs ou moi qui ont décidé de faire cette compétition dans tel endroit. Ce sont des décideurs. Je reste pragmatique sans ignorer les problèmes qui peut y avoir dans certains pays."

14:37 - Deschamps à propos de Rabiot : "c'est un milieu de terrain complet" Eliminé hier en Ligue des Champions, Adrien Rabiot a été pointé du doigt par la presse italienne. Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France préfère retenir les progrès qu'il a fait depuis son arrivée en Italie : "Je ne peux pas juger ce qui peut faire avec nous et avec son club. Ce ne sont pas les mêmes joueurs et pas le même système. Il est polyvalent et on peut l'utiliser à différents postes. Il peut être intéressant dans la phase de finition mais tout dépend le poste où il est utilisé. Il a beaucoup progressé à la Juventus Turin dans l'impact défensif où il était moins performant."

14:33 - Deschamps à propos de Mbappé : "Pas de préférence" Le cas Kylian Mbappé agite la planète football depuis quelques mois. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas d'avis sur le futur de l'international français : "Je n'ai pas de préférence, je n'ai pas d'avis, il décidera et quoiqu'il décide, il n'y a aucun souci par rapport à l'équipe de France. Ce sera sa décision par rapport à ce qu'il pourrait être le mieux pour lui."

14:31 - Deschamps à propos de Lafont : "on le suit" Auteur d'une belle saison avec le FC Nantes, Alban Lafont n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps qui continue de surveiller ses performances : "Alban fait une saison bien meilleure que les dernières années. Evidemment qu'on le suit. C'est le choix aujourd'hui (ndlr : de ne pas le sélectionner). A lui de maintenir ce qu'il réalise avec le FC Nantes depuis le début de la saison."

14:27 - La liste des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps Didier Deschamps vient de dévoiler sa liste de 23 joueurs sélectionnés pour affronter la Côte d'Ivoire à Marseille le 25 mars et l'Afrique du Sud à Lille le 29.



14:24 - Deschamps : "Le championnat allemand est très bon" 5 joueurs appelés (L.Hernandez, Pavard, Coman, Diaby, Nkunku) par Didier Deschamps jouent en Bundesliga, le championnat allemand. Pour le sélectionneur de l'équipe de France, jouer en Allemagne n'est pas un critère de sélection : "Depuis un petit bout de temps, il y a de plus en plus de joueurs français en Allemagne qui n'était pas forcément l'option 1 ou 2 il y a 10 ans. Ils s'y retrouvent. Le footballeur français a toujours cette capacité à s'adapter rapidement. Le championnat allemand est très bon. Les joueurs sont dans des niveaux d'exigence que j'attends."

14:20 - Deschamps à propos de Clauss et Nkunku : "c'était le moment de les voir" Jonathan Clauss et Christopher Nkunku figurent pour la première fois dans la liste de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France a déclaré : "Deux joueurs performants en club qui auraient pu être appelés plus tôt. Je considère que c'était le moment de les voir pour avoir encore plus de réponse par rapport au choix définitif que je serai amené à faire. Le critère essentiel c'est les performances en club et la comparaison avec la concurrence à leur poste."

14:16 - Deschamps : "On ne sait jamais ce qu'il peut se passer" Si d'habitude, la liste des joueurs sélectionnés en mars précédant une grande compétition ressemble fortement à la liste définitive de l'Euro ou la Coupe du monde, Didier Deschamps profite du calendrier actuel pour tester de nouvelles choses : "Il y a toujours dans mon esprit, ce désir et cette nécessité d'amener de la fraîcheur."

14:13 - Deschamps à propos de Zouma : "J'en ai parlé avec lui" Kurt Zouma n'a pas été appelé par Didier Deschamps pour les matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Questionné, le sélectionneur a déclaré : "Je ne fais que des choix sportifs. Ce qui s'est passé n'aurait pas dû arriver, j'ai déjà réagi à ce propos."

14:11 - Deschamps à propos de Giroud : "Il reste sélectionnable" Plus sélectionné depuis l'Euro 2021, Olivier Giroud rayonne avec l'AC Milan. Didier Deschamps garde un oeil sur le champion du Monde 2018 : "Il n'est pas question de chance ou non. Il marque des buts, c'est bien pour lui. Je suis content pour lui. Si le Milan est champion, ce n'est pas à moi de le dire de par mon passé. Il reste, comme il le sait, sélectionnable et à disposition de l'équipe de France même si je ne l'ai pas appelé."

14:09 - La liste complète de Didier Deschamps La liste de Didier Deschamps pour les deux matchs amicaux est connue : Gardiens : Hugo Lloris, Mike Maignan, Alphonse Aréola Défenseurs : Jonathan Clauss, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Raphaël Varane Milieux : Mattéo Guendouzi, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni Attaquants : Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku, Antoine Griezmann

14:06 - Premières sélections pour Clauss et Nkunku Performants avec le RC Lens et le RB Leipzig, Jonathan Clauss et Christopher Nkunku vont découvrir Clairefontaine avec l'équipe de France. Le latéral droit et le milieu offensif figurent dans la liste de Didier Deschamps pour les deux matchs amicaux du mois de mars face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud.

14:04 - Pas d'Alban Lafont Mike Maignan, Alphonse Aréola et Hugo Lloris sont les trois gardiens sélectionnés par Didier Deschamps dans sa liste.

14:04 - Début de la conférence de presse Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France vient d'arriver avec quelques minutes de retard. Il va donner dans quelques instants la liste des joueurs convoqués pour les deux rencontres amicales face à la Côte d'Ivoire le 25 mars et l'Afrique du Sud le 29.