Liste de Deschamps : sans Griezmann, des surprises à la pelle ?

Suite de la Ligue des nations à partir du 10 octobre pour l'équipe de France avec notamment la confrontation délicate face à Israël. Pour ce rassemblement, Didier Deschamps devra réaliser quelques changements dans sa liste jeudi 3 octobre.

Après le choc de l'annonce de la retraite d'Antoine Griezmann, l'équipe de France devra faire sans son numéro 7 mythique. Alors qu'il était annoncé dans la liste, son départ ouvrira automatiquement la porte à un nouveau joueur. Ce rassemblement avec deux matchs au programme, Israël le 10 octobre dans un contexte bouillant et la Belgique le 14 octobre, est déjà décisif après la défaite face à l'Italie lors de la première journée.

Alors quels joueurs pour ce rassemblement ? Kylian Mbappé, annoncé dans un premier temps forfait pour 3 semaines, mais présent en Ligue des champions avec le Real, devrait être présent. Christopher Nkunku pourrait faire son retour chez les Bleus, 15 mois après sa dernière sélection et ses multiples blessures. Si Michael Olise devrait être de nouveau appelé, Kingsley Coman pourrait également faire son retour dans le groupe de l'équipe de France. Le Monégasque Maghnes Akliouche (22 ans) et Florian Thauvin (33 ans), plus convoqué avec la sélection depuis 2019 ont été présélectionnés et pourraient créer la grosse surprise. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot qui a retrouvé un club avec l'Olympique de Marseille, devrait faire son retour dans la sélection. On suivra en défense la présence ou non de Benjamin Pavard, écarté lors du dernier rassemblement.

Voici la dernière liste de Didier Deschamps lors du rassemblement de septembre dernier avec donc la dernière d'Antoine Griezmann.