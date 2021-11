Liste Deschamps : Varane forfait, Giroud présent dans les 23 ?

LISTE 23 DESCHAMPS. Blessé ce mardi soir avec son club de Manchester United, Raphael Varane est forfait pour le prochain rassemblement des Bleus. Heure, date... Retrouvez toutes les infos sur la liste.

[Mis à jour le 3 novembre 2021 à 17h50] Blessé face à l'Atalanta en Ligue des champions, le défenseur central Raphael Varane est officiellement forfait pour le prochain rassemblement des Bleus et pourrait être absent durant trois à quatre semaines. Pour le reste, Didier Deschamps devrait avoir un large choix pour sa dernière liste de l'année 2021. De retour en forme avec son club du Milan AC, Olivier Giroud sera-t-il de retour dans la liste des 23 ? L'attaquant, absent du groupe depuis la fin de l'Euro, reste sur de bonnes performances avec son nouveau club. Interrogé sur son avenir avec les Bleus dans un entretien à BeIN Sports, l'ancien attaquant de Chelsea croit encore à ses chances de retrouver le maillot de l'équipe de France. "Je n'ai pas fermé la porte et je ne sais pas si un jour je dirai que je prends ma retraite internationale. Il y a un sélectionneur qui fait ses choix, je suis à disposition, comme toujours."

Au-delà du cas Giroud, Didier Deschamps pourrait convoquer de nouveaux joueurs pour les deux prochains match de qualification à la Coupe du monde 2022. En défense, le Lensois Jonathan Clauss est encore évoqué dans un poste où Benjamin Pavard et Léo Dubois peinent à convaincre. Téji Savanier, milieu de terrain de Montpellier, est également cité pour une première convocation dans le groupe France. "Ce serait un rêve d'être appelé. Ça reste dans un coin de ma tête. Je n'aime pas trop parler de ça, je préfère vivre à fond le moment présent" a indiqué le principal intéressé."

Lors du dernier rassemblement et les matchs face à la Belgique et l'Espagne en demi et finale de la Ligue des nations, Didier Deschamps n'avait pas chamboulé sa liste par rapport au dernier rassemblement, voici les derniers joueurs appelés par le sélectionneur :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham/ANG), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Benoît Costil (Bordeaux).

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps dévoilera sa prochaine liste de 23 ce jeudi 4 novembre au siège de la Fédération Française de Football.

Comme traditionnellement, la liste de Didier Deschamps sera dévoilée poste par poste aux alentours de 14h. Une conférence de presse suivra l'annonce des joueurs.

Si plusieurs chaînes d'information peuvent diffuser la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du monde, vous pouvez suivre l'annonce sur le site de la Fédération Française de Football, mais également via un lien vidéo YouTube que vous pourrez retrouver sur cette page dès jeudi.