France - Kazakhstan : chaîne TV, compo probable... Les infos

France - Kazakhstan se jouera au Parc des Princes ce samedi 13 novembre à partir de 20h45 sur M6. Il s'agit de l'avant-dernier match de groupe de l'Equipe de France qui, en cas de succès, décrochera son billet pour la Coupe du Monde 2022.

La France, en tête du groupe D des qualifications à la Coupe du Monde 2022, et récent vainqueur de la Ligue des Nations pourrait, en cas de succès, rejoindre le mondial au Qatar qui débutera dans un peu plus d'un an. L'équipe de Didier Deschamps n'a toujours pas perdu dans ces qualifications à la Coupe du Monde 2022 et s'est imposé 2 à 0 lors du match aller entre les deux formations grâce à des buts d'Ousmane Dembélé et Sergey Maliy contre son camp.

En face la modeste équipe du Kazakhstan s'attend à souffrir face aux champions du monde en titre. Dernière du groupe D avec trois points, les hommes de Talgat Baisufinov auront fort à faire face à l'armada offensive des Bleus.

A quelle heure débute le match France - Kazakhstan ?

France - Kazakhstan débutera à 20h45 au Parc des Princes. Il s'agit de l'avant dernier match des Bleus dans ce groupe D.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Kazakhstan ?

Le match entre la France et le Kazakhstan sera diffusé sur M6 avec une prise d'antenne prévue à 20h35. L'arbitre de la rencontre sera le Suédois Glenn Nyberg.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Kazakhstan ?

France - Kazakhstan sera aussi disponible sur le site 6play, la plateforme de streaming du groupe M6.

Quelles compostions probables pour France - Kazakhstan ?

La France devrait évoluer, à nouveau en 3-5-2. Privé de Varane et de Kimpembe en défense, Didier Deschamps devrait compter sur Jules Koundé, Dayot Upamecano et Lucas Hernandez. L'absence de Pogba, out pour, au moins deux mois, sera compensée par le retour de N'Golo Kanté. Il pourrait être accompagné d'Adrien Rabiot. Le trio d'attaque devrait rester celui de d'habitude avec Griezmann en appui de Benzema et de Mbappé à la pointe de l'attaque française. La seule incertitude concerne le piston droit. Kingsley Coman pourrait jouer ce rôle, tout comme Benjamin Pavard. De l'autre côté, Théo Hernandez devrait occuper le poste de piston gauche.

La composition probable du Kazakhstan : Pokatilov – Beysebekov, Erlanov, Alip – Bystrov, Tagybergen (cap.), Kuat, Vasilyev, Taikenov – Shushenachev, Omirtayev.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Kazakhstan ?

Tous les sites de paris sportifs s'accordent à le dire, la France est largement favorite. Betclic donne la victoire de la France à 1,03, le nul est à 17 alors que la victoire du Kazakhstan est cotée à 45. Unibet met également la France à 1,03, le nul est à 15 alors que la victoire du Kazakhstan est à 75. Enfin pour Winamax, la France est à 1,04, le nul à 20 et la victoire du Kazakhstan est à 80.