Irlande du Nord - Italie : chaîne TV, streaming... Comment suivre le match en direct ?

ITALIE. Championne d'Europe en titre, l'Italie vise la qualification à la Coupe du monde pour son dernier match face à l'Irlande du Nord.

L'Italie en danger ? Ce soir à Belfast, en Irlande du Nord, l'Italie espère se qualifier directement pour la Coupe du monde 2022, mais pourrait également passer par les barrages comme le Portugal en cas de défaite et de victoire de la Suisse face à la Bulgarie. Pour cette rencontre, les Italiens devront composer avec une défense fragilisée par les forfaits d'Alessandro Bastoni (Inter Milan), Davide Calabria (AC Milan) et Cristiano Biraghi (Fiorentina). Une véritable hécatombe si on rajoute les forfaits de Giorgio Chiellini, Ciro Immobile, Lorenzo Pellegrini et Nicolo Zaniolo, Leonardo Spinazzola, Marco Verratti et Moise Kean. "On doit aller en Irlande du Nord, essayer de gagner, et ensuite espérer que la Bulgarie fasse un bon match en Suisse " , a déclaré le sélectionneur italien en conférence de presse." Qui dit que la Bulgarie ne fera pas le même résultat en Suisse que contre nous à Florence (1-1 NDLR) ?"

À quelle heure débute le match entre l'Irlande du Nord et l'Italie ?

Le coup d'envoi du dernier match de qualification à la Coupe du monde pour les Italiens est prévu à 20h45 ce lundi 15 novembre depuis Belfast en Irlande du Nord.

Sur quelle chaîne suivre le match Irlande du Nord - Italie ?

Si vous voulez suivre la rencontre entre l'Irlande du Nord et l'Italie pour les qualifications à la Coupe du monde 2022, il faudra se connecter sur le site L'Equipe Live dès 20h45. Aucune diffusion à la TV n'est prévue en France.

Quelle diffusion en streaming pour Irlande du Nord - Italie ?

Comme expliqué juste en haut, la rencontre sera seulement accessible via un lien streaming internet en l'occurrence le site de L'Equipe qui détient les droits pour les qualifications.