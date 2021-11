Finlande - France : chaîne TV, compo... Où suivre le match en direct ?

FINLANDE - FRANCE. Dernier match des qualifications à la Coupe du monde 2022 pour l'équipe de France qui affronte la Finlande ce 16 novembre.

Déjà qualifiée, l'équipe de France ne veut pas bâcler son dernier match face à la Finlande. En conférence de presse, Didier Deschamps a ouvert la porte à des changements dans l'équipe de départ, mais veut finir le "mieux possible". "Je pars toujours du principe qu'il faut respecter le jeu et les adversaires. On a cette tranquillité de venir ici sans avoir à jouer notre qualification mais ce n'est pas ce qui va m'amener à faire plus ou moins de changements. Il y aura des changements. Je ne sais pas encore combien. Je déciderai demain. Il y aura une analyse. Mais quand on porte ce maillot de l'équipe de France, il y a un devoir. On finit ce parcours de qualification avec l'intention de bien le finir. Le mieux possible."

À quelle heure débute le match entre la Finlande et la France ?

La rencontre entre la Finlande et la France pour les qualifications à la Coupe du monde 2022 débutera à 20h45 ce mardi 16 novembre depuis le stade d'Helsinki.

Sur quelle chaîne est diffusée le match Finlande - France ?

Si M6 a diffusé la rencontre entre la France et le Kazakhstan, c'est au tour de TF1, également détenteur des droits de l'équipe de France, qui retransmettra la rencontre en direct et en intégralité.

Quelle est la composition probable des Bleus ?

Pour ce dernier match, Didier Deschamps pourrait faire tourner son effectif. Moussa Diaby, très performant lorsqu'il est entré en jeu, pourrait avoir sa chance. "'est une très bonne chose qu'un joueur sorte du banc et apporte du dynamisme. Lui a ça. Est-il susceptible de débuter ? Oui, comme les autres. Il est capable d'évoluer dans différentes positions, cette année un peu plus à gauche qu'à droite. Il est polyvalent en plus de sa capacité d'accélération. Il est plutôt adroit, a un bon volume de jeu, a cette envie dont j'ai parlé. L'équipe de France a besoin de ce type de joueurs." La compo probable : Lloris – Koundé, Zouma (ou Upamecano), Lenglet – Dubois, Tchouaméni, Guendouzi, Digne – Griezmann – Mbappé (ou Diaby), Ben Yedder.

Sachez que vous pouvez également suivre la rencontre entre la Finlande et la France en direct commenté sur cette page. Meilleures actions, buts, résumé du match et réactions... L'ensemble de la rencontre sera à vivre en live et en intégralité sur Linternaute.