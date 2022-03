"Barrages Coupe du monde 2022 : Italie éliminée, Cameroun - Algérie au programme... Heures et chaîne TV"

BARRAGES. Pas de Coupe du monde 2022 pour l'Italie. Face à la Macédoine du Nord, les Italiens ont perdu (0-1) jeudi 24 mars en demi-finale des barrages. Début des barrages en Afrique ce vendredi 25 mars avec notamment Cameroun - Algérie et Egypte - Senegal.

[Mis à jour le 25 mars 2022 à 17h11] Quelle désillusion pour l'Italie ! La Squadra Azzurra ne verra pas la Coupe du monde 2022 pour la deuxième fois d'affilée. Après leur échec en 2018, les Italiens ont récidivé et ne verront pas le Mondial au Qatar après leur défaite en demi-finale des barrages jeudi 24 mars face à la Macédoine du Nord (0-1). Un véritable fiasco qui choque tout un pays, à nouveau meurtri.

Les champions d'Europe en titre ne disputeront pas la finale de ces barrages de Coupe du monde tant attendue face aux Portugais qui dans le même temps se sont imposés à Porto face à la Turquie (3-1) grâce à des buts d'Otavio, Diogo Jota et Matheus Nunes. L'attaquant turc de Lille Burak Yilmaz avait réduit la marque avant de rater son pénalty pour l'égalisation. Dans les autres rencontres des barrages de la zone Europe, Gareth Bale a mené ses compatriotes gallois vers la victoire face à l'Autriche (2-1) avec un doublé. Sans Zlatan Ibrahimovic, la Suède s'est qualifiée pour la finale des barrages après son succès en prolongations contre la République Tchèque.

Les finales des barrages de la Coupe du monde 2022 pour la zone Europe auront lieu mardi 29 mars entre le Portugal et la Macédoine du Nord, la Pologne et la Suède, le Pays de Galles devra attendre le report du match opposant l'Ecosse à l'Ukraine pour connaître son adversaire. Trois pays européens vont s'ajouter aux 17 nations déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2022.

Vendredi 25 mars, les qualifications du 3e de la zone Afrique démarrent. Parmi les cinq affiches des "barrages" : un remake de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Egypte et le Sénégal ou encore un Cameroun - Algérie plein de promesses. Pour suivre les barrages de la Coupe du monde, sachez que tous les matchs en Afrique sont programmés ce vendredi 25 mars et seront diffusés sur la chaîne l'Equipe et l'Equipe live.

Ca passe pour le Portugal, la Macédoine du Nord, la Suède, la Pologne et le Pays de Galles à l'issue de ces premiers matchs de barrages. Ces équipes sont à une marche de la qualification. En raison de la situation internationale, le match Ecosse - Ukraine est en suspens. Voici les derniers résultats :

Les barrages de la coupe du monde pour la zone Europe font suite à une phase d'éliminatoires par groupes. Dix équipes, qui ont terminé premières de leurs poules respectives, sont déjà qualifiées (voir le classement initial des groupes). Les dix meilleurs deuxièmes de chaque poule ainsi que les deux meilleurs vainqueurs de groupes de la dernière Ligue des Nations ont été repêchés pour les barrages. Il ne restera que trois qualifiés européens supplémentaires à l'issue de cette série de matchs.

Fin des demi-finales des barrages Européens!

Soirée incroyable

Addio Italia

Le Portugal terrasse la Turquie

Doublé de Bale #CDM2022 | #PORTUR | #ITAMAC pic.twitter.com/ZgbJqvOUiF — Éliminatoires européens (@EURO2024FRA) March 24, 2022

Contrairement à l'Europe, la zone Afrique ne peut pas envoyer des équipes directement à la Coupe du monde. Après deux tours d'éliminatoires par groupes (voir les classements à l'issue de la 2e phase), les meilleures nations doivent passer un 3e tour sous forme de matchs aller-retour à élimination. Ce qui explique qu'on parle aussi de "barrages" sur ce continent. Cinq qualifiés sortiront de cette phase de barrages. Voici le tirage au sort complet de ces barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022 programmés ce vendredi 25 mars et ce mardi 29 mars :