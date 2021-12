Borussia Dortmund - Bayern Munich : heure, chaîne TV, compo, pronostics... où suivre le match en direct ?

Pointé à une unité du Bayern Munich, le Borussia Dortmund reçoit son rival bavarois avec l'espoir de le déloger. Un duel au sommet de la Bundesliga.

En direct

Recevoir nos alertes live !

17:45 - Le Bayern pioche Lors de la treizième journée, le Bayern Munich a souffert pour se défaire de Bielefeld (1-0). Les Munichois ont dû attendre la seconde période et un éclair de Sané pour l'emporter face à l’avant-dernier de Bundesliga.

La rencontre entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich est à suivre en direct à partir de 18h30. Elle se déroulera au stade Signal Iduna Park, dans la Ruhr.

Le match Borussia Dortmund – Bayern Munich sera diffusé sur beIN Sports 1, la chaîne qatari étant détentrice des droits de diffusion de la Bundesliga jusqu'en 2025.

Il sera possible de suivre en streaming le choc entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich via l'application MyCanal.

Composition probable Borussia Dortmund : Kobel – Meunier, Akandji, Hummels, Schultz – Dahoud, Can – Brandt, Wolf, Reus – Haaland.

Composition probable du Bayern Munich : Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies – Goretska, Tolisso – Coman, Müller, Sané – Lewandowski.

Bwin : Borussia Dortmund : 3,40 / N : 3,90 / Bayern Munich : 1,72

BetClic : Borussia Dortmund : 3,65 / N : 4,30 / Bayern Munich : 1,77

Winamax : Borussia Dortmund : 4,00 / N : 4,30 / Bayern Munich : 1,75