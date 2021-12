DIRECT. Feignies - PSG : le PSG en totale maitrise, suivez la fin du match en live

Timide réaction de Feignies dans ce Feignies - PSG. C'est le milieu de terrain de l'équipe de National 3 qui prend sa chance de loin mais sa frappe est totalement écrasée et n'inquiète pas Navas.

Celui qui a remplacé Marco Verratti il y a quelques minutes fait une très bonne entrée. Il demande beaucoup le ballon et se mue en réel métronome du jeu parisien. Il pourrait gagner des points dans ce Feignies - PSG.

22:35 - Gharbi déjà sollicité

Lancé en profondeur dans la surface de réparation, Ismael Gharbi manque de spontanéité pour tenter sa chance et est repris par la défense de Feignies. On va bientôt entrer dans les 20 dernières minutes de ce Feignies - PSG et les Parisiens mènent toujours 3 à 0.