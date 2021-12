Feignies - PSG : le PSG s'impose sans trembler, le résumé du match

Feignies - PSG. Le PSG s'est facilement imposé face à l'Entente Feignies-Aulnoye (3-0) lors du 32e de finale de Coupe de France grâce, notamment, à un doublé de Mbappé. Les Parisiens iront à Vannes pour le 16e de finale.

23:30 - Le résumé du match Il y a des soirs de coupe où la magie n'opère pas toujours. Ce dimanche au stade du Hainaut, le miracle n'a pas eu lieu. L'Entente Feignies-Aulnoye n'a pas fait le poids face à l'ogre parisien. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les amateurs n'ont rien pu faire. Et même les décisions arbitrales n'ont pas aidé. Ce sont deux penalty, obtenus par Mbappé, qui ont débloqué la situation assez tôt dans la rencontre. Le premier a été converti par l'attaquant français lui même (16e) et le second a été marqué par Mauro Icardi (30e). A partir de ce moment, le PSG n'a fait que maitrisé et a placé quelques accélérations dévastatrices pour la défense de la formation de National 3. Celle de Kylian Mbappé à la 51e minute aura eu définitivement raison du club de Feignies-Aulnoye qui n'aura pas pu faire autre chose que défendre et subir tout au long de la rencontre. Au-delà du résultat et de la manière, Mauricio Pochettino pourra aussi se satisfaire de la prestation de ses jeunes joueurs. Xavi Simons, titulaire, aura rendu une très belle copie. Les entrées de Michut ou de Gharbi ont aussi été satisfaisantes et, peut-être, que le technicien argentin les sollicitera à nouveau pour la suite de la saison. Le PSG a, désormais, la tête au dernier match de l'année civile face à Lorient en milieu de semaine avant de se rendre à Vannes pour disputer le 16e de finale de Coupe de France.

23:17 - Vannes pour le PSG Dans cette Coupe de France, le PSG jouera son 16e de finale en Bretagne, sur la pelouse de Vannes qui évolue un cran au dessus de leur adversaire du soir, en National 2. Pour l'Entente Feignies-Aulnoye, le joli parcours du club amateur s'arrête ce soir. La marche semblait trop haute.

23:12 - "C'est bon pour la confiance", estime Kehrer Le défenseur allemand du PSG Tilo Kehrer est revenu sur le succès de son équipe ce soir lors de Feignies - PSG et en a profité pour se projeter alors que le club de la capitale va connaitre un début d'année 2022 intense. "On voulait faire un bon match, respecter l'adversaire, la compétition et gagner du rythme et de la confiance.On a des gros objectifs, faut qu'on utilise chaque jour pour s'améliorer", a déclaré l'ancien défenseur de Schalke 04.

23:06 - "Une sensation très forte", pour Sambou L'attaquant de Feignies-Aulnoye, Malick Sambou, est revenu sur ce Feignies - PSG et son ressenti à la sortie de ce moment historique pour ce club amateur : "C'est une sensation très forte pour nous. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Derrière, Kimpembe et Ramos c'est la classe mondiale donc j'ai fait tout ce que j'ai pu faire."

23:04 - Le PSG s'impose et se qualifie Fin du match au stade du Hainaut. Le PSG a pris la mesure de la rencontre et s'est facilement imposé face au club de National 3 Feignies-Aulnoye (3-0) qui n'aura pas pu faire grand chose ce soir.

23:02 - Petit selfie pour Mbappé Un supporteur est entré sur la pelouse du Hainaut et prend tranquillement un selfie avec Kylian Mbappé sans la moindre intervention des stadiers. Plusieurs autres individus ont en profité pour entrer sur le terrain.

22:57 - Mbappé en quête du triplé Depuis quelques minutes, Kylian Mbappé appuie sur l'accélérateur dans ce Feignies - PSG. L'attaquant français aimerait certainement inscrire un triplé et repartir avec le ballon du match. Il lui reste moins de cinq minutes dans le temps réglementaire pour le faire.

22:54 - Gharbi omniprésent L'entrée d'Ismaël Gharbi dans ce Feignies - PSG est particulièrement intéressante. Le jeune parisien est très en vue, se démène et provoque énormément mais, pour le moment, sans réussite.

22:51 - Feignies souffre Cette fin de Feignies - PSG est particulièrement difficile pour les amateurs. Le PSG continue de pousser et les jeunes essayent de marquer leur but. Pour le moment la défense tient bon et évite un quatrième but concédé.

22:48 - Simons reste à terre Le milieu de terrain parisien se relève difficilement après un choc avec le défenseur de Feignies Gary Marigard. Le jeu peut reprendre dans ce Feignies - PSG.

22:46 - La frappe écrasée de Ouattara Timide réaction de Feignies dans ce Feignies - PSG. C'est le milieu de terrain de l'équipe de National 3 qui prend sa chance de loin mais sa frappe est totalement écrasée et n'inquiète pas Navas.

22:44 - Encore de la jeunesse pour le PSG C'est un jeune défenseur de 16 ans qui va faire son entrée en jeu pour le PSG dans ce Feignies - PSG. Bitshiabu remplace Presnel Kipembe pour les 15 dernières minutes de ce 32e de finale de Coupe de France. Mbappé récupère le brassard de capitaine.

22:40 - Gharbi proche de marquer Simons décale Gharbi qui prend sa chance mais le portier de Feignies intervient parfaitement pour repousser la frappe du jeune parisien. Toujours 3 buts à 0 pour Paris dans ce Feignies - PSG.

22:38 - Michut très en vue depuis son entrée Celui qui a remplacé Marco Verratti il y a quelques minutes fait une très bonne entrée. Il demande beaucoup le ballon et se mue en réel métronome du jeu parisien. Il pourrait gagner des points dans ce Feignies - PSG.