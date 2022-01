Algérie - Ghana : chaîne TV, streaming... Où suivre le match en direct

L'Algérie dispute son premier match de préparation de la Coupe d'Afrique des nations 2022 face à l'équipe du Ghana, l'un des outsiders de la compétition.

Alors que la Coupe d'Afrique des nations débute ce dimanche au Cameroun, l'Algérie, tenante du titre, dispute son seul et unique match de préparation à la CAN 2022 après l'annulation de la première rencontre face à la Gambie. Pour cette rencontre, le sélectionneur Djamel Belmadi fait confiance à son équipe quasi type malgré quelques absences comme le joueur de Manchester City Mahrez. Algérie : M'Bolhi – Atal, Mandi, Bedrane, Bensebaïni – Zorgane, Zerrouki – Ounas, Brahimi, Belaïli – Bounedjah.

A quelle heure débute le match Algérie - Ghana ?

Le coup d'envoi de la rencontre amicale entre l'Algérie et le Ghana est prévu à 17h ce mardi 15 novembre depuis l'Education City Stadium au Qatar.

Diffusion, chaîne TV... Où est diffusé le match Algérie - Ghana ?

Le match de préparation à la CAN 2022 entre l'Algérie et le Ghana ne sera malheureusement pas diffusé en France à la télévision, mais vous pourrez le voir en Algérie sur la chaîne TV6.

Si vous préférez suivre le match en direct via un lien streaming sur internet car vous êtes au bureau ou que vous ne pouvez pas suivre la rencontre autrement, la rencontre sur téléphone via l'application officielle de la fédération ghanéenne. L'application s'appelle Ghana Football App et est disponible sur l'App Store et le Play store (il faut créer un compte).