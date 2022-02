Calendrier CAN 2022 : l'Egypte face au Sénégal, heure et chaîne TV de la finale

CALENDRIER CAN. Après un match très tendu se terminant aux tirs au but, l'Egypte de Mohamed Salah a rejoint le Sénégal de Sadio Mané en finale de la Coupe d'Afrique des nations.

[Mis à jour le 4 février à 10h00] Fin de la Coupe d'Afrique des nations 2022 avec une finale très alléchante entre l'Egypte de Mohamed Salah et le Sénégal de Sadio Mané. Considérées comme deux des équipes favorites de cette CAN 2022, les deux nations, malgré un parcours délicat notamment pour le Sénégal sont au rendez-vous. Si le Sénégal enchaîne une deuxième finale consécutive après celle perdue de 2019 face à l'Algérie, dimanche 6 février à 20h, l'Égypte disputera la finale de la CAN pour la dixième fois de son histoire, un record dans la compétition. Les Pharaons ont déjà été sacrés à sept reprises (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010), là aussi un autre record.

Quel est le calendrier des matchs de la CAN 2022 ?

Dimanche 6 février

Sénégal - Egypte, finale, à Yaoundé

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre les matchs de la CAN ?

L'intégralité de la Coupe d'Afrique des nations 2022 sera à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN Sports avec toutes les chaînes du groupe qui seront mobilisées. Les rencontres seront retransmises à partir de 14h, 17h et 20h durant cette CAN.

Troisième place

Dimanche 6 février 2022

Bein Sport : Burkina Faso - Cameroun à 17h

Finale

Dimanche 6 février 2022