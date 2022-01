DIRECT. Cameroun - Burkina Faso : suivez le match d'ouverture de la CAN en live

Cameroun - Burkina Faso. Hôtes de la compétition, les Lions indomptables ouvrent la Coupe d'Afrique des Nations face au Burkina Faso. Un premier test pour Aboubakar et ses coéquipiers.

16:56 - Les équipes sur la pelouse Le Cameroun et le Burkina Faso ont fait leur entrée dans le stade Olembé, où ont pris place 48 000 spectateurs. C'est l'heure des hymnes avec en prmeier celui des Etalons et derrière celui des Lions indomptables.

16:55 - Acte III Le Cameroun et le Burkina Faso se sont déjà rencontrées à deux reprises en phase finale de la CAN. En 1998 déjà, ils s'étaient affrontés lors de l'ouverture de la compétition. Le Cameroun l'avait emporté grâce à un but de Tchami en prmeière période (1-0). En 2017, les Lions Indomptables et les Étalons s'étaient neutralisés en phase de groupes, Moukandjo avait ouvert le score pour les Camerounais en première période avant que Dayo n'égalise à l'aube du dernier quart d'heure (1-1).

16:50 - Toni se méfie du Burkina Faso "Le Burkina Faso a grimpé plusieurs échelons en termes de qualité et de niveau compétitif. En qualifications pour le Mondial, ils ont joué deux fois contre l'Algérie et n'ont perdu aucun match contre celle qui est tenante du titre de la CAN", a expliqué le sélectionneur du Cameroun "Toni".

16:45 - Raviver la flamme de 2017 En 2019, le Burkina Faso n'était pas parvenu à se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations. Sa dernière participation à la CAN remonte à 2017. Au Gabon, Bertrand Traoré et ses coéquipiers s'étaient hissés jusqu’en demi-finale, où ils avaient échoué aux pénalties face à l'Égypte, futur lauréat (1-1, 3-4 t.a.b.).

16:42 - Le onze de départ du Burkina Faso Pour son entrée en lice, Kamou Malo a dû composer avec les cas de Covid pour établir son onze de départ. Le sélection du Burkina Faso aligne une équipe en 4-3-3 avec Tapsoba en pointe, soutenu par Traoré, Bayala et Sangaré. Guira et Touré formeront le duo à la récupération. Dans l'axe de la défense, Dayo et Yago seront en charge de garder l'accès à la surface. Kaboré et Malo animeront les couloirs.

16:40 - Effacer l'échec de 2019 En 2019, lors de la dernière édition, le Cameroun s'était arrêté en huitièmes de finale, vaincu par le Nigéria d'Ighalo, auteur d'un doublé (2-3). En phase de groupes, avec une victoire et deux nuls, les Lions indomptables avaient terminé 2e, devancé à la différence de buts par le Ghana.

16:35 - Cameroun, deuxième nation africaine Le Cameroun est la seconde nation africaine la plus titrée du continent. Les Lions indomptables ont triomphé à cinq reprises dans la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Seule l'Égypte compte plus de succès dans l'épreuve avec sept trophées.

16:30 - Sur fond de polémique La préparation du match d'ouverture a pris un tour pour le moins inconvenant pour le Burkina Faso. "Nous avons quatre à cinq cas de Covid, surtout des joueurs cadres, on ne va pas citer de noms. À l'avant-veille du match, cela remet tout en cause, mais on a confiance dans les joueurs qui vont les remplacer", a expliqué en conférence de presse le coach adjoint de l'équipe, Firmin Sanou, précisant qu'il remplaçait pour la conférence de presse d'avant-match son entraîneur en chef, Kamou Malo, car celui-ci était également positif. Une situation presque normale en ces temps d’expansion de l’épidémie sous l’effet de l’apparition du variant Omicron exception faite du contexte. En effet, la sélection burkinabé déplore les conditions du dépistage. Vendredi, une première équipe médicale s’est présentée auprès des Étalons qui ont refusé de se soumettre aux tests prétextant que l’équipe en question n’avait pas été envoyée par la CAF (Confédération Africaine de Football). Ce n’est qu’à 22h que les personnes missionnées par l’institution continentale sont finalement arrivées pour procéder aux tests. Une gestion hasardeuse qui n’a pas manqué de provoqué l'ire de Bertrand Traoré et des ses coéquipiers.

16:27 - Onze de départ du Cameroun Pour son premier match de la CAN 2022, Toni a choisi d'aligner son capitaine Aboubakar en pointe avec à ses côtés Toko-Ekambi et Ngamaleu. Oum, Zambou Anguissa et Kunde seront associés au milieu. Derrière, retour d'Onana dans la cage. Ngadeu et Onguéné formeront l'axe central avec Fai et Tolo sur les côtés.



16:25 - Le Cameroun ne vise que la victoire Juste avant le coup d'envoi de la 33ème CAN, le sélectionneur du Cameroun n'a pas caché ses ambitions et celles de son équipe. À domicile, les Lions indomptables visent le titre et rien d’autre. "Nous n'avons qu'un seul chemin : gagner, gagner et gagner. C'est ce qu'on m'a mis sur la table quand j'ai signé mon contrat : arriver au moins en finale de la CAN, tout faire pour la gagner et aussi qualifier l'équipe pour la prochaine Coupe du monde", a exposé à l'AFP Antonio Conceiçao, dit "Toni".

16:20 - Au coeur des vestiaires Les choses sérieuses vont bientôt commencer. En attendant leur entrée sur le terrain, les joueurs vont prendre place dans les vestiaires où tout a été préparé pour l'occasion.



16:15 - Cinquante ans après Ce n'est que la deuxième fois que le Cameroun organise la Coupe d'Afrique des Nations. La première, c'était il y a cinquante ans en 1972. La compétition avait alors été remportée par le Congo, qui avait surpris le pays hôte en demi-finale avant de s'imposer contre le Mali. Les Lions indomptables avaient terminé troisièmes.



16:13 - La cérémonie d'ouverture est terminée Le stade Olembé a vibré au rythme de la cérémonie d'ouverture. Lancée en début d'après-midi, cette dernière vient de s'achever à Yaoundé et les spectateurs, venus nombreux, attendent à présent que le grand spectacle commence avec le premier match de la CAN entre le Cameroun et le Burkina Faso.

16:10 - Il y a trois ans, le sacre algérien Il y a trois ans, la Coupe d'Afrique des Nations, organisée en Égypte, avaient été remportée par l'Algérie de Ryiad Mahrez. Sauveur de son pays en demi-finale avec un but inscrit au bout du temps additionnel contre le Nigéria (2-1), le joueur de Manchester City avait activement participé à la campagne victorieuse des siens, achevée par un succès étriqué contre le Sénégal (1-0).