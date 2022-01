Maroc - Ghana : heure, chaîne TV, compositions... Comment suivre le match en direct ?

Dans le Groupe C, les choses sérieuses commencent d'entrée pour le Maroc et le Ghana qui s'affrontent dans un choc au sommet entre deux prétendants au titre de la CAN.

C'est un choc entre deux nations majeures du continent africain. D'un côté, le Maroc, qui abrite le championnat le plus côté d'Afrique, de l'autre, le Ghana, quadruple vainqueur de la CAN à la recherche de son lustre d'antan. La compétition démarre fort dans le Groupe C et pourtant ce sont deux équipes dans des dynamiques très différentes avec des attentes distinctes.

En effet, sevré de victoire dans l'épreuve depuis son unique sacre en 1976, le Maroc aborde cette 33e édition avec énormément d'ambition. "Une grande envie habite les joueurs de l'équipe nationale pour aller le plus loin possible lors de cette CAN", a indiqué Vahid Halilhodzic. L'ancien Nantais et Parisien s'appuiera sur un groupe solide emmené par le Parisien Hakimi et une légion de joueurs venus de Ligue 1 (Louza, Boufal, Alakouch, Aguerd et Ounahi), ainsi que des valeurs sûres comme El-Nesyri. Un groupe qui a fait ses preuves. En 2021, les hommes de Vahid Halilhodzic ont montré leur force collective en remportant leurs 6 matches de qualifications au Mondial 2022, terminant meilleure défense avec un seul but encaissé. Des résultats obtenus sans les références Ziyech (Chelsea) ou Mazraoui (Ajax Amsterdam), écartées par le sélectionneur en raison d'une inadéquation avec le projet mis en place. "On a bien travaillé pendant deux ans, et je ne permettrai à personne de gâcher tout ça", tranche-t-il. Halilhodzic en est convaincu son équipe a toutes les armes pour s'imposer, à condition de poursuivre avec le même sérieux. "Nous devons bien nous préparer pour affronter les trois équipes du groupe : le Ghana, le Gabon et les Comores. Bien que le Maroc soit favori pour atteindre le deuxième tour, il faut bien se préparer et jouer avec beaucoup d'ambition et de détermination pour aller le plus loin possible", explique-t-il.

Le Ghana entre deux eaux

En face, le Ghana traverse une période chaotique et affiche moins de certitudes. En octobre dernier, Milovan Rajevac a été rappelé sur le banc ghanéen pour remplacer Charles Okonnor, au lendemain d'une défaite face à l'Afrique du Sud en éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. Le Serbe avait déjà connu la sélection entre 2008 et 2010, atteignant la finale de la CAN et les quarts de finale de la Coupe du Monde. Depuis, le Ghana évolue sous les radars, à la poursuite de son passé glorieux. Le retour de Rajevac s'inscrit dans cette dynamique, celle de relancer une nation en quête d'identité et de résultats. Une mission guère évidente pour le Serbe qui doit parvenir à marier les générations. Car si celle des André Ayew prend de l'âge et ne constitue plus l'avenir, celle emmenée par Thomas Partey, inamovible dans l'entrejeu des Black Stars, n'a pas su se hisser au niveau. "Ce n'est pas facile de comparer, la dernière génération a certainement été très forte et a réussi mais, dans cette nouvelle génération, je peux voir beaucoup de talents, beaucoup de beaux talents pour l'avenir, donc les Ghanéens ne devraient pas s'inquiéter de l'avenir du football ghanéen", croit le sélectionneur des Balkans. En effet, une nouvelle génération semble poindre avec notamment Sulemana, bien connu des suiveurs de la Ligue 1 pour ses performances avec Rennes, Kudu qui évolue à l'Ajax Amsterdam, ou encore le tout jeune Fatawu Issahaku, désigné meilleur joueur de la CAN U20, remportée par la jeunesse ghanéenne. Si la mayonnaise prenait, le Ghana prendrait alors des allures de trouble-fête crédible. Reste à traduire les promesses sur le terrain. Cinq jours après la claque reçue en préparation face à l'Algérie (0-3), il s'agit de se remettre à l'endroit face au Maroc.

La rencontre du Groupe C entre le Maroc et le Ghana débutera à 17 heures et aura lieu Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, la capitale du Cameroun.

La rencontre opposant le Maroc au Ghana sera retransmise en direct et en intégralité sur beIN Sports 1. Pour rappel, le groupe beIN Sports est le diffuseur officiel de la CAN et retransmettra l'ensemble des matches de la compétition sur ses antennes.

Il sera possible de suivre le choc entre le Maroc et le Ghana sur la plateforme en ligne MyCanal, à partir de 17 heures.

BetClic : Maroc : 2,25 / Nul : 2,90 / Ghana : 3,55

Bwin : Maroc : 2,05 / Nul : 2,60 / Ghana : 3,00

Winamax : Maroc : 2,25 / Nul : 2,90 / Ghana : 3,50

La composition probable du Maroc : Bounou – Hakimi, Aguerd, Saiss, Masina – Amrabat, Ounahi, Louza – Boufal, Tissoudali, Munir.

La composition probable du Ghana : Nurudeen – Djiku, Amartey, J. Mensah – Issahuku, Partey, Addo, G. Mensah – Owusu, Boakye, Paintsil.