DIRECT. Maroc - Ghana : compo, chaîne TV... L'avant-match en live

Premier choc dans le Groupe C avec un affrontement indécis et alléchant entre le Maroc d'Hakimi et le Ghana de Thomas Partey. Le vainqueur prendra une option pour la qualification.

En direct

Recevoir nos alertes live !

16:10 - Il y a trois ans, le sacre algérien Il y a trois ans, la Coupe d'Afrique des Nations, organisée en Égypte, avaient été remportée par l'Algérie de Ryiad Mahrez. Sauveur de son pays en demi-finale avec un but inscrit au bout du temps additionnel contre le Nigéria (2-1), le joueur de Manchester City avait activement participé à la campagne victorieuse des siens, achevée par un succès étriqué contre le Sénégal (1-0). 16:05 - Un Botswanais au sifflet La rencontre sera arbitrée par le Botswanais Joshua Bondo. Il sera assisté par Souru Phatsoane (Lesotho) et James Frederick (Seychelles). Le Mauritanien Dahan Beida officiera en qualité de quatrième arbitre, quand les Tunisiens Haythem Guirat et Khalil Hassani auront la responsabilité de la VAR. 16:00 - Bienvenue Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour suivre le match phare du Groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations. Quadruple vainqueur de l'épreuve, le Ghana affronte le Maroc, un autre favori au sacre dans cette 33e édition. ???? Where will you be supporting from today?#DimaMaghrib ???????? #AtlasLions #TeamMorocco #AFCON2021 pic.twitter.com/FNUO8yi6XC — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 10, 2022

La rencontre du Groupe C entre le Maroc et le Ghana débutera à 17 heures et aura lieu Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, la capitale du Cameroun.

La rencontre opposant le Maroc au Ghana sera retransmise en direct et en intégralité sur beIN Sports 1. Pour rappel, le groupe beIN Sports est le diffuseur officiel de la CAN et retransmettra l'ensemble des matches de la compétition sur ses antennes.

Il sera possible de suivre le choc entre le Maroc et le Ghana sur la plateforme en ligne MyCanal, à partir de 17 heures.

BetClic : Maroc : 2,25 / Nul : 2,90 / Ghana : 3,55

Bwin : Maroc : 2,05 / Nul : 2,60 / Ghana : 3,00

Winamax : Maroc : 2,25 / Nul : 2,90 / Ghana : 3,50

La composition probable du Maroc : Bounou – Hakimi, Aguerd, Saiss, Masina – Amrabat, Ounahi, Louza – Boufal, Tissoudali, Munir.

La composition probable du Ghana : Nurudeen – Djiku, Amartey, J. Mensah – Issahuku, Partey, Addo, G. Mensah – Owusu, Boakye, Paintsil.