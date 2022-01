"DIRECT. Nigeria - Égypte : suivez le match de la CAN en live"

Capitaine des Super Eagles, Musa commencera cette rencontre sur le banc. Le joueur de 29 ans vit une compétition particulière car il a annoncé juste avant qu'il s'agirait de sa troisième et dernière CAN, qu'il a remporté en 2013.

"Nous n’allons pas à la CAN pour nous promener, nous y allons gagner. Pour ce faire, nous avons besoin d’un mental de gagnant, ce que Mohamed Salah a et peut inculquer à toute l’équipe. S’il est le meilleur joueur du monde en ce moment, c’est aussi parce qu’il en a la conviction et a confiance en lui", a déclaré Carlos Queiroz, avant la rencontre face au Nigeria où il compte sur l'attaquant de Liverpool pour mener son équipe à la victoire.

En 2019, le Nigeria était passé tout près d’atteindre la finale de la CAN. Opposé à l'Algérie en demi-finale, il avait été éliminé dans le temps additionnel après un coup franc victorieux de Mahrez à l'entrée de la surface (1-2). Les Super Eagles avaient ensuite bien réagi en se faisant un point d'honneur à remporter la petite finale contre la Tunisie grâce à un but précoce d'Ighalo (1-0).

16:40 - Débuts réussis

En 2019, l'Égypte et le Nigeria avaient parfaitement entamé leur CAN avec chacun une victoire par la plus petite des marges. Si les Super Eagles avaient dominé le Burundi grâce à un but d’Ighalo, les Pharaons s'étaient défaits lors du match d’ouverture du Zimbabwe avec une réalisation signée Trézéguet.