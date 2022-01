"DIRECT. Tunisie - Mauritanie : Les Aigles de Carthage doublent déjà la mise, suivez le match de la CAN en live"

Enfin une bonne tentative de la part des Mourabitounes qui sortent de leur moitié de terrain. Mouhamed Soueid prend sa chance d'une trentaine de mètres mais sa frappe ne trouve pas le cadre. On joue la 35e minute de Tunisie - Mauritanie.

Les Tunisiens ne sont pas trop pressés par les Mauritaniens et développent leur jeu à leur guise sans difficulté. Ce Tunisie - Mauritanie est une rencontre à sens unique.

Ce Tunisie - Mauritanie est entaché de plusieurs fautes depuis quelques minutes. Après le début de match tonitruant des Aigles de Carthage, la rencontre est moins intense, plus hachée.

Tunisie - Mauritanie est interrompu le temps d'une petite pause fraîcheur. Il fait encore 32° à Limbé au Cameroun. Les Aigles de Carthage mènent pour le moment 2-0 grâce à des réalisations de Matlouthi et Khazri dans les premières minutes du match.

Décidément la Mauritanie vit un début de Tunisie - Mauritanie compliqué à l'image de ce coup-franc complètement loupé par Fofana qui voit son ballon mourir au second poteau.

Le sélectionneur français de la Mauritanie, Didier Gomes, a déjà opéré un changement. Abeid est sorti et a été remplacé par Soueid.

Le gardien mauritanien est mis à l'épreuve à deux reprises sur une frappe lointaine puis sur une frappe à bout portant. Babacar Diop s'impose parfaitement à deux reprises et empêche les Aigles de Carthage de s'envoler dans ce Tunisie - Mauritanie.

17:17 - Oh l'énorme possibilité pour la Mauritanie

Oh le coup de chaud sur la défense tunisienne ! Suite à un coup-franc tiré au second poteau et remisé dans l'axe, la reprise d'Houbeib est contrée par Chaaleli. Les Aigles de Carthage mènent toujours de deux buts dans ce Tunisie - Mauritanie.