"Algérie - Guinée équatoriale : chaîne TV, heure, pronostics... Les infos du match"

ALGÉRIE - GUINÉE ÉQUATORIALE. Les Algériens ont connu un premier match compliqué face à la Sierra Leone. Une rencontre qui s'est conclue sur un score nul et vierge (0-0) et une déception pour les tenants du titre qui devront se rassurer face à la Guinée équatoriale lors de ce deuxième match du groupe E de la CAN 2022.

Algérie - Guinée équatoriale. L'entrée en matière des tenants du titre dans cette CAN 2022 a été plus que compliquée. Les Algériens ont dominé la rencontre face à la modeste équipe de la Sierra Leone mais n'ont pas trouvé la faille (0-0). Un score nul et vierge qui les placent, pour le moment, deuxièmes de ce groupe E. Mais les hommes de Djamel Belmadi devront se rassurer face à la Guinée équatoriale pour enfin lancer leur compétition.

La Guinée équatoriale a perdu lors de la première journée de ce groupe E de la CAN 2022 par la plus petite des marges face à la Côte d'Ivoire (0-1). Mais rien n'est encore joué. Au contraire, la qualification est encore possible et ce match face à l'Algérie pourrait être un tournant pour l'équipe de la Guinée équatoriale placée à la 114e position au classement FIFA.

A quelle heure débute le match Algérie - Guinée équatoriale ?

Le match entre l'Algérie et la Guinée équatoriale débutera à 20 heures. La rencontre se déroulera au stade de Japorna à Douala.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Algérie - Guinée équatoriale ?

La rencontre entre les Algériens et les équato-Guinéens sera diffusée sur Bein Sports 1. L'arbitre central sera le Guatémaltèque Mario Escobar.

Quelle diffusion streaming pour le match Algérie - Guinée équatoriale ?

La diffusion streaming sera assurée par la plateforme digitale de Canal+, MyCanal. Pour voir le match, il faut l'abonnement requis.

Quelles compositions probables pour l'Algérie et la Guinée équatoriale ?

Djamel Belmadi devrait pouvoir compter sur un effectif complet pour ce match face à la Guinée équatoriale. En effet, le grand absent de la première rencontre Ismaël Bennacer effectue son retour dans le groupe des Fennecs. Voici la composition probable de l'Algérie : M'Bolhi - Atal, Benlamri, Mandi, Bensebaini - Feghouli, Zerrouki, Bennacer - Mahrez, Bounedjah, Belaili

Pour la Guinée équatoriale, il ne devrait pas y avoir beaucoup de différences dans le onze de départ par rapport au premier match perdu face à la Côte d'Ivoire (0-1). Voici la composition probables des équato-Guinéens : Sapunga - Ndong, Coco, Akapo, Obiang - Salvador, Ganet, Buyla, Machin - Nsue, Hanza

Quels sont les pronostics pour la rencontre Algérie - Guinée équatoriale ?

Pour Unibet l'Algérie est à 1,31, le match nul est à 4,50 et la victoire de la Guinée équatoriale est à 11,20. Winamax place également l'Algérie à 1,31. En revanche, le match nul est à 4,30 et la victoire de la Guinée équatoriale est à 10,50.

Quels sont les résultats de la CAN 2022 ?

Tout au long de cette Coupe d'Afrique des nations 2022, vous pouvez retrouvez l'ensemble des résultats des matchs de la CAN ainsi que tous les classements des groupes mis à jour dès la fin des rencontres dans notre papier dédié juste au-dessus.