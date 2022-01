"DIRECT. Sénégal - Cap-Vert : Mané délivre les Sénégalais, le match de la CAN en live"

Le Sénégal se fait peur ! Sur un bon travail de Monteiro qui parvient à centrer, Julio Tavares dévie d'une belle talonnade mais Édouard Mendy est bien placé et capte le ballon.

Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé effectue deux nouveaux changements. Pape Gueye et Saliou Ciss sont remplacés respectivement par Joseph Lopy et Fodé Ballo-Touré.

Le sélectionneur du Cap-Vert effectue deux changements d'un coup dans cette fin de match. Julio Tavares et Lisandro Semedo remplacent respectivement Kenny Rocha Santos et Ryan Mendes.

Sadio Mané ne peut pas continuer après ce choc avec le gardien du Cap-Vert il y a quelques minutes. Le buteur du Sénégal, qui ne se sent pas bien, est remplacé par Dieng, l'ailier de l'Olympique de Marseille. Du côté du Cap-Vert, Nuno Borges a remplacé Dylan Tavares.

18:26 - Le but est validé pour le Sénégal !

M. Benbraham décide de revoir l'action du but pour un choc dans la surface juste avant le but de Sadio Mané, même si l'action ne semblait pas eu d'impact sur la frappe du joueur de Liverpool. Mais il finit par accorder le but !