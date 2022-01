"DIRECT. Côte d'Ivoire - Égypte : place à la prolongation, le match de la CAN en live"

C'est reparti entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte à Douala ! Les deux équipes, toujours à égalité (0-0), ont encore 15 minutes pour se départager avant une éventuelle séance de tirs au but. Les Ivoiriens engagent.

M. Ndala Ngambo siffle la fin de la première période de cette prolongation entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Après une courte pause et un changement de côté, le match va reprendre rapidement.

Le match reprend après cette interruption à cause du saignement de Sherif, qui est sorti se faire soigner sur le bord de la pelouse et qui reprend ensuite rapidement sa place sur le terrain.

Les Égyptiens débutent bien cette prolongation et sur un centre venu de la droite, Hegazy parvient à remettre dans l'axe pour Sherif qui reprend de la tête mais c'est juste au-dessus ! Le buteur égyptien s'est ouvert la lèvre sur l'action et le jeu est arrêté.

18:44 - Égypte: El-Shenawy doit sortir, blessé

Le gardien de l'Égypte El-Shenawy s'est blessé derrière la cuisse lors de l'action de Zaha et demande à sortir. Il laisse sa place dans le but à son remplaçant, Gabask, pour ces dernières minutes et peut-être pour la prolongation, s'il n'y a pas de but marqué dans le temps réglementaire.