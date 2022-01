"Sénégal - Guinée équatoriale : chaîne TV, horaires, compos probables... Les infos du match"

SÉNÉGAL - GUINÉE ÉQUATORIALE. Découvrez les infos du dernier quart de finale de cette CAN 2022 entre les Sénégalais et les équato-Guinéens.

Sénégal - Guinée équatoriale. Les Sénégalais emmenés par Sadio Mané sont les vice-champions d'Afrique en titre. Un statut de favori leur est donc accolé depuis le début de la compétition. Un statut qui n'est visiblement pas facile à assumer depuis le début de cette CAN 2022. Les Lions de la Téranga n'ont gagné qu'un seul match en phase de poules face au Zimbabwe sur la plus petite des marges (1-0) dans le temps additionnel de la rencontre. Les hommes d'Aliou Cissé ont ensuite concédé deux matchs nuls et vierges (0-0) face à la Guinée et au Malawi. La victoire en huitièmes de finale face au Cap Vert a été largement facilité par deux expulsions dans l'équipe cap-verdienne. C'est après ces deux expulsions que les Sénégalais ont obtenu leur qualification grâce à des buts de Sadio Mané (63e) et du Marseillais Bamba Dieng (90e+2). Si dans le jeu, les Lions de la Téranga ne sont pas impressionnants, la défense est toujours hermétique. Zéro but encaissé depuis le début de la compétition et jusqu'aux quarts de finale. C'est la deuxième nation a réalisé cet exploit lors d'une CAN après l'Algérie en 2019 qui avait remporté le trophée cette même année.

Pour la Guinée équatoriale le rêve continue. Déjà surprenante en phase de poules avec une victoire de prestige face à l'Algérie (1-0), championne d'Afrique en titre, le Tonnerre national n'en finit plus de surprendre dans cette CAN 2022. Tombeurs du Mali en huitièmes de finale après une séance de tirs aux buts (0-0, 6 t.a.b à 5), la Guinée équatoriale affronte le Sénégal avec des armes et de la confiance malgré une 114e place au classement FIFA soit 94 places de moins que son adversaire de dimanche. Les hommes de Juan Micha ont déjà la recette pour battre les Sénégalais. En effet, ils avaient réussi à en venir à bout lors de l'édition 2012 de la CAN en phase de poules (2-1).

A quelle heure débute le match Sénégal - Guinée équatoriale ?

Le match entre les Sénégalais et les équato-Guinéens débutera à 20 heures. Il se déroulera à Yaoundé au stade Ahmadou Ahidjo.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Sénégal - Guinée équatoriale ?

La rencontre sera diffusée sur Bein Sports 2. Elle sera arbitrée par le sud-Africain Victor Gomes.

Quelle diffusion streaming pour le match Sénégal - Guinée équatoriale ?

Le match sera aussi disponible en streaming sur la plateforme digitale de Canal+, MyCanal. Il faut, néanmoins, disposer de l'abonnement pour avoir accès au programme.

Quelles compositions probables pour le Sénégal et la Guinée équatoriale ?

Aliou Cissé devrait pouvoir compter sur Sadio Mané sorti blessé lors du huitième de finale entre le Sénégal et le Cap-Vert. L'ailier de Liverpool devrait donc démarrer la rencontre. Voici la composition probable des Lions de la Téranga : E.Mendy - B.Sarr, Koulibaly, A.Diallo, Ciss - I.Gueye, N.Mendy, Kouyaté - Dia, Diedhiou, Mané.

Du côté de la Guinée équatoriale, le sélectionneur Juan Micha devrait faire confiance aux joueurs qui étaient alignés lors du huitième de finale remporté par les siens face au Mali. Mais Bikoro et Miranda, qui ont reçu un carton jaune lors de ce match, seront suspendus pour cette rencontre. Voici la composition probable du Tonnerre national : Owono - Akapo, Obiang, Coco, Ndong - Salvador, Ganet, Machin, Eneme - Buyla - Hanza.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Sénégal - Guinée équatoriale ?

Pour les bookmakers, le Sénégal est favori de cette rencontre. Netbet cote la victoire sénégalaise à 1,53, le nul à 3,35 et la victoire des équato-Guinéens à 7,25. Pour Unibet, les Sénégalais sont à 1,55, le nul est à 3,50 et la victoire équato-guinéenne est à 7,75.

Quels sont les résultats de la CAN 2022 ?

Tout au long de cette Coupe d'Afrique des nations 2022, vous pouvez retrouvez l'ensemble des résultats des matchs de la CAN ainsi que tous les classements des groupes mis à jour dès la fin des rencontres dans notre papier dédié juste au-dessus.