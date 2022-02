Inter Milan - Milan AC : pronostics, chaîne TV, compos...Toutes les infos du match

Inter Milan - Milan AC. Découvrez toutes les informations à cette rencontre comptant pour la 24e journée de Serie A entre l'Inter Milan et le Milan AC.

Ce dimanche 6 février, au stade Giuseppe Meazza se joue le 230e derby de Milan entre les deux frères ennemis : l'Inter Milan et le Milan AC. Plus communément appelé le derby de la "Madonnina", cette confrontation est l'une des plus vieilles et plus prestigieuses du championnat d'Italie. À chaque opposition entre les Nerazzurri et les Rossonerri, les supporters clament leur passion pour leur club dans les tribunes. Premiers au classement, l'Inter Milan a l'occasion de repousser son voisin à 7 longueurs, en ayant un match en retard. Mais si le Milan AC, troisième du championnat l'emporte, la Serie A sera relancée avec un point d'écart entre les deux clubs.

À quelle heure débute Inter - Milan AC ?

Le coup d'envoi de la rencontre du championnat d'Italie opposant l'Inter Milan au Milan AC est prévu à 18h00 depuis le stade Giuseppe Meazza de Milan.

Sur quelle chaîne suivre Inter - Milan AC ?

Le match est diffusé sur BeIN Sports 1, détenteur des droits du championnat d'Italie.

Aucun lien streaming gratuit et légal ne diffuse cette rencontre entre l'Inter Milan et le Milan AC. Pour suivre ce derby milanais sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devez souscrire à un abonnement sur l'application beIN connect ou MyCanal.

Quelles compositions probables pour l'Inter et le Milan AC ?

Inter Milan : Handanovic - Skriniar - De Vrij - Bastoni - Darmian - Barella - Brozovic - Calhanoglu - Perisic - Dzeko - Martinez.

Milan AC : Maignan - Calabria - Kalulu - Romagnoli - Hernandez - Tonali - Bennacer - Messias - B.Diaz - R.Leao - Ibrahimovic.

Quels pronostics ?

Premiers de Serie A avec quatre points d'avance sur Naples et le Milan AC, les joueurs de Simone Inzaghi sont donnés favoris de derby de la "Madonnina". Si vous souhaitez misez pour Edin Dzeko et ses partenaires, la cote de la victoire oscille entre 1,75 (Bwin) et 1,78 (Unibet). Mais si vous croyez plutôt à un exploit des "Rossoneri", sachez que la cote d'une victoire des hommes de Stefano Pioli entre 3,90 (Bwin) et 4,00(Betclic).