Marseille - Qarabag : pronostics, chaîne TV, compos...Toutes les infos du match

OM - Qarabag. Découvrez toutes les informations sur ce seizième de finale de Ligue Europa Conference entre l'Olympique de Marseille et Qarabag.

Après sa 3e place en Ligue Europa derrière Galatasaray et la Lazio Rome, l'Olympique de Marseille est reversée en Ligue Europa Conference ou les joueurs de l'OM doivent affronter ce jeudi soir à partir de 21h00 le club azéri de Qarabag. Favoris de la rencontre, Steve Mandanda et ses coéquipiers nourrissent de grandes ambitions dans cette coupe européenne, eux qui avaient réalisé un superbe parcours en Ligue Europa en 2018 et une finale perdue face à l'Atlético Madrid. Jorge Sampaoli, entraîneur des Phocéens a déclaré que la découverte de cette nouvelle compétition était bénéfique pour lui et son club : "J'ai très envie de découvrir cette nouvelle compétition, d'être opposé à de nouveaux joueurs, c'est un défi particulier pour moi, une étape dans mon apprentissage personnel." Remis d'une blessure à la cheville, Steve Mandanda postule à une place de titulaire dans le onze marseillais ce soir où des éléments importants de l'effectif seront mis au repos. Ce sera la première confrontation entre les deux clubs.

À quelle heure débute Marseille - Qarabag ?

Le coup d'envoi de la rencontre de Ligue Europa Conference opposant Marseille à Qarabag est prévu à 21h00 depuis le stade Orange Vélodrome de Marseille.

Sur quelle chaîne suivre Marseille - Qarabag ?

Le match est diffusé sur Canal+Sport. W9 diffuse également la rencontre en clair.

Pour suivre ce seizième de finale de Ligue Europa Conference sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez télécharger l'application 6play afin de regarder W9 gratuitement et légalement. Ou souscrire un abonnement sur l'application MyCanal pour pouvoir visionner le match sur la chaîne cryptée.

Quelles compositions probables pour Marseille et Qarabag ?

Marseille : Mandanda - Lirola - A.Gonzalez - Balerdi - L.Peres - P.Gueye - Ünder - Guendouzi - Gerson - De La Fuente - Milik.

Qarabag : Gugeshashvili - T.Bayramov - Medvedev - Medina - Vesovic - Kady - Garayev - Andrade - Zoubir - Ozobic - Wadji.

Quels pronostics pour ce seizième de finale de Ligue Europa Conference ?

Qualifié en Ligue Europa Conference après sa 3e place en Ligue Europa, l'Olympique de Marseille nourrit de grandes ambitions dans cette coupe européenne. Les joueurs de Jorge Sampaoli sont largement favoris ce jeudi soir et si vous souhaitez miser pour Matteo Guendouzi et ses partenaires, la cote de la victoire oscille entre 1,27 (Bwin) et 1,30 (Parions Sport en ligne). Mais si vous croyez plutôt à un exploit des Azeri, sachez que la cote d'une victoire des joueurs de Qarabag varie entre 9,50 (Bwin) et 11,00 (Betclic).