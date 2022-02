Barcelone - Naples : pronostics, chaîne TV, compos...Toutes les infos du match

Barcelone - Naples. Découvrez toutes les informations sur ce choc en seizièmes de finale de Ligue Europa entre le FC Barcelone et Naples.

Un choc aux allures de Ligue des Champions... Et pourtant ces deux clubs s'affrontent ce jeudi 17 février à partir de 18h45 pour le seizième de finale aller de la Ligue Europa. Pour cette rencontre, Xavi, entraîneur des Blaugranas sera privé de Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Sergi Roberto, Memphis Depay et Ansu Fati. Du côté napolitain, le coach Luciano Spalletti devra composer sans Axel Tuanzebe, Hirving Lozano et Matteo Politano. Habitué de la Ligue des Champions, le FC Barcelone compte bien y revenir l'an prochain, son entraîneur l'a confirmé en conférence d'avant-match "Le message est clair : notre objectif principal est de revenir en Ligue des champions l'an prochain, et cette compétition est une opportunité supplémentaire d'y arriver. Il y a deux voies pour y arriver, soit par la Liga (le Barça occupe actuellement la 4e place du championnat d'Espagne, qui attribue le dernier billet pour la C1), soit par la Ligue Europa, et on va saisir notre chance".

Pour cela, Xavi pourra s'appuyer sur le Français Ousmane Dembélé. Un temps mis à l'écart suite à des problèmes liés à sa prolongation de contrat, le champion du Monde 2018 est de retour dans le groupe et le technicien espagnol compte bien utiliser l'ailier tricolore : "Cela dépendra de ce que je vois aux entraînements, mais c'est sûr qu'il nous aide beaucoup. Contre l'Espanyol, il a très bien joué. Il fait partie de l'équipe, et il jouera à chaque fois qu'on aura besoin de lui".

À quelle heure débute Barcelone - Naples ?

Le coup d'envoi du choc de ces seizièmes de finale de Ligue Europa entre le FC Barcelone et Naples est prévu à 18h45 depuis le stade Camp Nou de Barcelone.

Sur quelle chaîne suivre Barcelone - Naples ?

Détenteur des droits TV de Ligue Europa, RMC Sport 2 diffusera la rencontre. RMC Story propose la retransmission du match en clair.

Pour suivre ce seizième de finale de Ligue Europa sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement sur l'application MyCanal ou RMC Sport. Pour visionner la rencontre en clair sur RMC Story, vous devrez télécharger l'application RMC BFM play.

Quelles compositions probables pour Barcelone et Naples ?

Barcelone : Ter Stegen - Dest - Piqué - E.Garcia - Alba - F.De Jong - Busquets - Pedri - Adama - Aubameyang - Gavi.

Naples : Meret - Di Lorenzo - Koulibaly - Rrahmani - M.Rui - Elmas - Anguissa - F.Ruiz - Insigne - Zielinski - Osimhen.

Quels pronostics pour ce choc de seizièmes de finale de Ligue Europa ?

Reversé en Ligue Europa après sa 3e place en Ligue des Champions derrière le Bayern Munich et Benfica, le FC Barcelone a pour objectif "de se qualifier pour la Ligue des Champions l'an prochain" selon Xavi, leur entraîneur. Remporter la Ligue Europa les qualifierait directement pour la C1. Les joueurs de Jorge Sampaoli sont donnés favoris ce jeudi soir et si vous souhaitez miser pour Sergio Busquets et ses partenaires, la cote de la victoire oscille entre 1,87 (Bwin) et 2,00 (Betclic). Mais si vous croyez plutôt à un exploit des Napolitains, sachez que la cote d'une victoire de Victor Osimhen, ancien Lillois, et ses partenaires varie entre 3,65 (France-pari) et 3,95 (Unibet).