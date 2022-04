"DIRECT. Tirage Coupe du monde 2022 : la France face au Danemark et la Tunisie, tous les groupes du Mondial"

TIRAGE AU SORT COUPE DU MONDE. Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a débuté et l'équipe de France affrontera le Danemark, la Tunisie et le vainqueur de Nouvelle Zélande - Costa Rica. Le tirage en live

19:25 - Un match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur Après ce tirage au sort de la Coupe du monde 2022, le premier match de la compétition au Qatar est connu. Il s'agira donc de Qatar - Équateur le 21 novembre au Stade al-Bayt de la ville de Al-Khor.

19:22 - La composition des groupes de la Coupe du monde 2022 C'en est fini des spéculations. Les groupes de la Coupe du monde 2022 sont connus. Le tirage au sort vient de prendre fin. The #FIFAWorldCup groups are set ????



19:20 - Le Canada dans le groupe F Les Canadiens ont été les derniers à avoir été tirés dans ce tirage au sort de la Coupe du monde 2022. Ils ont hérité du groupe F avec la Belgique, le Maroc et la Croatie.

19:19 - Le Ghana fêtera ses retrouvailles avec l'Uruguay Lors de la Coupe du monde 2010, Luis Suarez avait empêché le Ghana de se donner l'opportunité de rejoindre le dernier carré de la compétition. Les deux nations se retrouveront au Qatar. Le Ghana a rejoint le groupe H avec le Portugal, l'Uruguay et la Corée du sud.

19:18 - Le Cameroun dans le groupe du Brésil Très joli groupe aussi. Le groupe G est donc constitué dans ce tirage au sort de la Coupe du monde 2022. Le Brésil, la Serbie et la Suisse seront rejoints par les Camerounais qui se sont qualifiés face à l'Algérie lors des barrages.

19:17 - Le vainqueur du barrage européen dans le groupe B L'Ukraine, les Pays de Galles ou l'Écosse seront dans le groupe B avec l'Angleterre, l'Iran et les États-Unis dans cette Coupe du monde 2022.

19:15 - Le vainqueur de Nouvelle-Zélande - Costa Rica dans le groupe E C'est certainement le groupe le plus relevé de ce tirage au sort de la Coupe du monde 2022. La Nouvelle-Zélande ou le Costa Rica sera dans le groupe E avec l'Espagne, l'Allemagne et le Japon.

19:14 - L'Équateur dans le groupe A, l'Arabie Saoudite dans le groupe C Les Équatoriens rejoignent le groupe A dans ce tirage au sort de la Coupe du monde 2022 avec le pays organisateur, le Qatar mais aussi le Sénégal et les Pays-Bas. L'Arabie Saoudite a été reversée dans le groupe C qui est composé de l'Argentine, le Mexique et la Pologne.

19:11 - L'Australie, les Émirats ou le Pérou avec la France L'Australie, les Émirats ou le Pérou sera opposé à l'équipe de France dans le groupe D et ce sera même le premier match des Bleus dans cette Coupe du monde 2022.

19:10 - La Corée du Sud dans le groupe H Dernière équipe tirée du chapeau 3 et c'est la Corée du sud qui intègre le groupe H avec le Portugal et l'Uruguay. On bascule dans le chapeau 4 dans ce tirage au sort de la Coupe du monde 2022.

19:09 - Le Maroc dans le groupe F Les Marocains sont tirés dans le groupe F dans ce tirage au sort de la Coupe du monde 2022. Ils seront opposés à la Belgique et le vice-champion du monde en titre la Croatie.

19:08 - Le Japon avec l'Espagne et l'Allemagne Ce groupe E est certainement le plus relevé de ce tirage au sort de la Coupe du monde 2022 pour le moment. Le Japon rejoint l'Allemagne et l'Espagne.

19:07 - La France hérite de la Tunisie La Tunisie rejoint le groupe D, celui de la France et du Danemark, dans ce tirage au sort de la Coupe du monde 2022. Les Tunisiens seront les derniers adversaires des Bleus dans cette phase de poules.

19:06 - La Serbie dans le groupe G Les Serbes sont reversés dans le groupe G avec le Brésil et la Suisse. Le prochain adversaire tiré sera celui de la France.