Tirage Coupe du monde 2022 : quels chapeaux ? Heure et chaîne TV du tirage

TIRAGE COUPE DU MONDE. C'est LE rendez-vous football attendu de l'année. Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 aura lieu le vendredi 1er avril. Voici toutes les infos à savoir.

Sept nouvelles nations ont obtenu mardi 29 mars leur billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. En attendant le report du match entre l'Ukraine et l'Ecosse, le Portugal et la Pologne ont décroché leur qualification après leurs victoires respectives contre la Macédoine du Nord (2-0) et la Suède (2-0) en "finale" des barrages de la zone Europe. Si Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski iront au Qatar, ce ne sera pas le cas de Zlatan Ibrahimovic, éliminé.

L'Algérie ne disputera pas la Coupe du monde 2022 ! Contre les Camerounais mardi 29 mars, les Fennecs se sont inclinés au bout du suspens en prolongation (2-1) après un but de Karl Toko-Ekambi. Parmi les autres rencontres des qualifications du 3e tour sur le continent africain, le Maroc s'est facilement imposé à domicile (4-1), scellant leur qualification pour le prochain Mondial. Dans le remake de la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a décroché son billet pour le Qatar après une séance de tirs au but sous tension. Après le match nul (1-1) au Nigéria, le Ghana s'est qualifié pour la prochaine Coupe du monde comme la Tunisie, après le score nul et vierge mardi 29 mars à domicile contre le Mali.

Prochain rendez-vous attendu de la Coupe du monde 2022, le tirage au sort de la phase de poules. Rendez-vous le 1er avril à 20h, heure locale, 18h en France. La France remet son titre en jeu connaîtra ses adversaires lors de la phase de poules. Si pour le moment, 27 pays sont qualifiés pour le prochain Mondial, quelques grosses nations du football européen ont été placées dans le chapeau 2 : c'est le cas de l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore les finalistes de la dernière édition, la Croatie.

La Commission d'Organisation des Compétitions de la FIFA a approuvé les principes du tirage au sort et de la composition des chapeaux

L'édition du Classement mondial FIFA/Coca-Cola publiée le 31 mars servira de référence

Selon le communiqué de la Fifa, "les 28 équipes déjà qualifiées seront réparties selon des critères sportifs dans des chapeaux numérotés de 1 à 4 sur la base de l'édition du Classement mondial FIFA Coca-Cola qui paraîtra le 31 mars 2022, à la fin de la fenêtre internationale de mars. En sa qualité de pays hôte, le Qatar sera tête de série (position A1) dans le chapeau n°1. Les huit équipes suivantes dans l'ordre du classement (équipes 8 à 15) seront versées dans le chapeau n°2 et les équipes 16 à 23 rejoindront le chapeau n°3. Enfin, le chapeau n°4 comportera les équipes 24 à 28 ainsi que les deux équipes " à déterminer " correspondant aux vainqueurs des barrages intercontinentaux et l'équipe " à déterminer " correspondant au vainqueur du dernier barrage de l'UEFA."

Premier tournant d'une compétition sportive, le tirage au sort est toujours très attendu. Celui des phases de poules de la Coupe du monde 2022 aura lieu le vendredi 1er avril à Doha au Qatar. L'heure de la cérémonie a été communiquée mardi 22 mars par la Fifa, elle se déroulera à partir de 18h en France.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 sera à suivre depuis le Qatar sur TMC à partir de 18h vendredi 1er avril.

Toutes les équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2022 ne sont pas encore connues. Mais s'il reste encore 15 places à attribuer pour aller au Qatar, déjà 17 nations participantes au prochain Mondial sont connues :

Qatar (pays organisateur)

France

Belgique

Brésil

Argentine

Angleterre

Espagne

Danemark

Pays-Bas

Allemagne

Suisse

Croatie

Iran

Serbie

Corée du Sud

Japon

Arabie Saoudite

Equateur

Uruguay

Canada

Sénégal

Maroc

Cameroun

Ghana

Tunisie

Pologne

Portugal

Pour le tirage au sort, les 32 pays qualifiés seront répartis dans quatre chapeaux, en fonction du classement FIFA. Pays hôte du Mondial, le Qatar figure aussi dans le premier chapeau. Le chapeau 1 sera le premier à être tiré, suivi du 2e, du 3e et du 4e. Une fois une boule tirée dans un chapeau, une autre boule sera tirée pour déterminer le groupe de chaque sélection (de A à H). À noter que les nations d'une même confédération ne pourront être placées dans un même groupe, à l'exception de l'UEFA, qui compte 13 représentants. Cinq des huit poules compteront deux nations européennes.

Chapeau n°1 :

Qatar

Belgique

Brésil

France

Argentine

Angleterre

Espagne

Portugal

Chapeau n°2 :

Danemark

Pays-Bas

Allemagne

Mexique (en cas de qualification directe)

Etats-Unis (en cas de qualification directe)

Suisse

Croatie

Uruguay

Chapeau n°3 :

Sénégal

Iran

Japon

Maroc

Serbie

Pologne

Corée du Sud

Canada ou Tunisie

Chapeau n°4 :

Arabie Saoudite

Equateur

Ghana

Cameroun

Canada ou Tunisie

Vainqueur du barrage CONMEBOL

Vainqueur du barrage CONCACAF

Vainqueur du barrage Europe

Si le tirage au sort due la Coupe du monde 2022 n'est que le 1er avril prochain, Les Bleus de Didier Deschamps qui figurent dans le chapeau 1, connaissent déjà les sélections qu'ils n'affronteront pas en phases de poules au Mondial qatari. Parmi elles, le Qatar qui est pays organisateur, l'Argentine et le Brésil, mais aussi d'autres nations européennes comme la Belgique, l'Angleterre ou l'Espagne. Concernant les autres chapeaux, cela dépendra des résultats des barrages en zones Afrique et Europe notamment mais également du classement FIFA.

Championne du monde en titre, l'équipe de France sera tête de série du tirage au sort de la Coupe du monde 2022 grâce à sa position au classement Fifa. 8 nations figureront dans le chapeau 1, voici lesquelles selon les prévisions :