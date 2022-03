Porto - Lyon : pronostics, chaîne TV, compos...Toutes les infos du match

PORTO-LYON. Découvrez toutes les informations sur ce choc en huitième de finale de Ligue Europa entre le FC Porto et l'Olympique Lyonnais.

Une affiche aux saveurs de Ligue des Champions ce mercredi soir entre le FC Porto et l'Olympique Lyonnais lors des huitièmes de finale de Ligue Europa. Reversé en C3, les Portugais accueillent les joueurs de Peter Bosz dans cette rencontre aller. Une rencontre déjà lancée en conférence de presse ce lundi par Sergio Conceição : "L'OL a déçu en Ligue 1, je suis le championnat et je sais qu'ils ont quelques faiblesses défensives. On a cherché à comprendre là où il faudra appuyer, voir ce que nous devons faire en équipe, tout en prenant quelques précautions défensives."

Peter Bosz, entraîneur de l'OL a tenu à lui répondre : "J'ai entendu ce qu'il a dit. Mais je pense que ces derniers temps, on n'a pas ces problèmes-là. Et puis, alors qu'on n'avait pas marqué beaucoup de buts, ça peut changer vite : on a marqué quatre buts la dernière fois. Et derrière, on est plus solides. Donc, je ne suis pas d'accord avec lui..." Début des hostilités à 18h45.

Le coup d'envoi de cette affiche de huitièmes de finale de Ligue Europa entre le FC Porto et l'Olympique Lyonnais est prévu à 18h45 depuis le stade du Dragon à Porto.

Détenteur des droits TV de Ligue Europa, RMC Sport 2 diffusera la rencontre. RMC Story proposera la retransmission du match en clair dès le coup d'envoi.

Pour suivre ce huitième de finale de Ligue Europa sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement sur l'application MyCanal ou RMC Sport. Pour visionner la rencontre en clair sur RMC Story, vous devrez télécharger l'application RMC BFM play.

FC Porto : Dio.Costa - João Mario - Pepe (cap) - Mbemba - Z.Sanusi - Otavio - Uribe - Vitinha - Pepê - Evanilson - Taremi.

Olympique Lyonnais : A.Lopes - Dubois (cap) -Thiago Mendes - Lukeba - Emerson - Caqueret - Ndombele - Faivre - Paqueta - Toko Ekambi - Mo.Dembélé.

Reversé en Ligue Europa après sa 3e place en Ligue des Champions derrière Liverpool et l'Atlético Madrid, le FC Porto a pour objectif "de remporter le championnat". Premier de la Liga Portugal, les joueurs de Conceicao comptent bien aller le plus loin possible en C3. Les coéquipiers de Pepe et Otavio sont donnés favoris ce mercredi soir et si vous souhaitez miser pour le FC Porto, la cote de la victoire oscille entre 1,90 (Bwin) et 2,00 (Parions Sport en ligne). Mais si vous croyez plutôt à un exploit des Lyonnais, sachez que la cote d'une victoire de Lucas Paqueta et ses partenaires varie entre 3,60 (Bwin) et 3,85 (France-pari).