DIRECT. Porto - Lyon : But de Paqueta suivez le match en direct

PORTO-LYON. Au terme d'une action limpide à une touche de balle, Lucas Paqueta débloque le score et met l'Olympique Lyonnais devant dans ce huitième de finale aller d'Europa League (1-0).

En direct

Recevoir nos alertes live !

20:27 - Trois changements Sergio Conceiçao continue son coaching et réalise deux nouveaux changements sortant Taremi et Joao Mario pour faire rentrer Galeano et Viera. De son côté, Peter Bosz fait son premier changement avec Faivre qui sort et est suppléé par Aouar. Il reste dix minutes dans le temps réglementaire.

20:26 - Lopes a failli être trompé Côté gauche, Sanusi est au duel et contre un centre portuan. Le ballon est tout proche de tromper Lopes, lobé, mais sa trajectoire fuit le but et l'emmène finalement en corner.

20:24 - Ndombele trop long Ndombele fait parler sa puissance dans le rond central et se défait du marquage. L'ancien de Tottenham voit l'appel croisé, depuis l'axe vers la gauche, de Toko Ekambi et fait la passe. Cette dernière est trop profonde et est capté par Diogo Costa, sorti de son but.

20:23 - Imiter le FC Nantes Un seul club français est parvenu à rapporter la victoire de Porto. Il s'agit du FC Nantes qui le 15 septembre 1971 avait dominé son rival grâce à un doublé d'Angel Marcos (2-0). Depuis, les Dragons ont remporté 10 victoires et concédé 2 nuls. Il reste un quart aux Lyonnais pour imiter les Nantais.

20:21 - Otavio avertit Les Lyonnais posent de gros problèmes aux Portuans et Otavio ne maîtrise pas son engagement, percutant à retardement Emerson côté gauche. Le milieu du FC Porto est logiquement averti.

20:20 - Un changement pour Porto Sergio Conceiçao essaie de relancer son équipe offensivement et fait sortir Evanlison, peu en vue toute la soirée. Il le remplace par l'Espagnol Toni Martinez à la 72ème minute.

20:18 - Diogo Costa dégage Le corner de Caqueret est expédié au second poteau et voit Diogo Costa se détendre pour dégager du poing gauche devant un Lyonnais.

20:16 - Toko Ekambi va chercher le corner Les Lyonnais ne sont pas satisfaits du but d'avance qu'ils ont et continuent de mettre la pression sur l'arrière-garde portugaise. Toko Ekambi vient ainsi gêner Ruben Semedo et perturbe sa relance. Sa passe en retrait pour se sortir du piège lyonnais est mal assurée et file en corner.

20:15 - La pression monte Le public portugais est très remonté contre la décision d'annuler le penalty suite à la main involontaire de Paqueta et se réveille. Il pousse fort derrière ses joueurs qui, eux, ont du mal à porter le danger dans cette seconde période.

20:13 - Penalty annulé ! Le penalty accordé au FC Porto est finalement annulé. L'arbitre espagnol du huitième de finale aller d'Europa League est appelé à voir les images et constate que Lucas Paqueta n'est pas responsable et que le ballon va involontairement sur sa main. L'Olympique Lyonnais souffle. On joue la 65ème minute.

20:11 - Penalty pour Porto Sur un centre signé Joao Mario, Mendes repousse de la tête mais le ballon va sur Paqueta. Le Brésilien ne maîtrise pas son contrôle de la cuisse et touche le ballon de la main. L'arbitre indique le point de penalty.

20:07 - Paqueta débloque le score Côté gauche, à hauteur de la ligne médiane, Emerson lance dans la profondeur Toko Ekambi. Le Camerounais crochète et parvient à donner à Dembélé. L'attaquant dévie en une touche d'une belle talonnade et transmet à Paqueta qui du gauche renvoie le ballon d'où il vient et marque avec sérénité. L'Olympique Lyonnais ouvre le score dans ce huitième de finale d'Europa League.

20:00 - Paqueta ne trouve pas l'ouverture Après une frappe trop croisée de Dembélé en tête de surface, Toko Ekambi sert de relais à l'entrée de la zone décisive et remise à Paqueta qui s'applique pour enrouler du gauche. Diogo Jota est rapide pour aller au sol et détourne en corner.

19:59 - Lyon se fait peur Sur un ballon venu de la droite, Lukeba vient au duel avec Pepê et laisse passer le ballon. Ce dernier arrive sur Dubois, qui pressé par un attaquant portugais, manque de tromper Lopes. Le portier dégage sans ménagement.