Barcelone - Galatasaray : compos, pronos, chaîne TV... toutes les infos

Barcelone - Galatasaray. Découvrez toutes les infos du match entre le FC Barcelone et Galatasaray dans le cadre des huitièmes de finale aller de Ligue Europa.

"Le premier grand objectif est d'être en Ligue des champions l'année prochaine. Nous pouvons soit gagner la Ligue Europa soit bien travailler en championnat." : entraîneur de Barcelone, Xavi n'a pas hésité à rappeler en conférence de presse, l'objectif de la fin de saison du club catalan. Ce jeudi 10 mars, ses joueurs affrontent les Turcs de Galatasaray à partir de 21h00 dans le cadre des huitièmes de finale aller de Ligue Europa.

Le coup d'envoi de la rencontre opposant Barcelone au club turc de Galatasaray dans le cadre des huitièmes de finale aller de Ligue Europa est prévu à 21h00 depuis le stade Camp Nou de Barcelone.

Détenteur des droits TV de Ligue Europa, RMC Sport diffusera la rencontre dès le coup d'envoi sur son canal RMC Sport Live 4. La retransmission en clair du match Barcelone - Galatasaray n'est pas prévue.

Si vous souhaitez suivre ce huitième de finale aller de Ligue Europa sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement sur l'application MyCanal ou RMC Sport.

FC Barcelone : Ter Stegen - Dest - Piqué - Araujo - Jordi Alba - Pedri -F.De Jong - Nico - Adama - Aubameyang - Ferran Torres.

Galatasaray : I.Peña - Boey - Nelsson - Marcao - Van Aanholt - Pulgar - Kutlu - Cicaldacu - Kilinc - Akturkoglu - Gomis.

Reversé en Ligue Europa après la 3e place en Ligue des Champions derrière le Bayern Munich et Benfica, le FC Barcelone a fait de la Ligue Europa son principal objectif en fin de saison. Après avoir éliminé Naples, les joueurs de Xavi sont de nouveau favoris selon les sites de paris en ligne. Si vous souhaitez miser sur la victoire de Pedri et ses coéquipiers, sachez que la cote de la victoire oscille entre 1,13 (Parions Sport en ligne) et 1,16 (NetBet). Si vous pensez que les Turcs vont créer l'exploit en Catalogne, la cote d'un succès des partenaires de Bafetimbi Gomis varie entre 13,50 (Bwin) et 19,00 (Parions Sport en ligne).