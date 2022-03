DIRECT. Real - Barça : suivez le Clasico en live !

Real - Barça. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour le compte de la 29e journée de Liga.

20:50 - Xavi : “Le Real Madrid est favori” L’entraîneur du FC Barcelone s’est confié en conférence de presse sur ce Real - Barça : “Ce Clasico est une occasion spectaculaire de montrer que nous sommes en bonne forme, que nous développons notre modèle de jeu. Nous sommes en forme mais cela ne veut rien dire. Demain, c'est un match pour montrer sa personnalité, pour avoir le ballon, pour imposer notre modèle de jeu. S'il y a une équipe que l'on doit qualifier de favorite, c'est bien le Real Madrid. Ce sont les leaders, ils sont en bonne forme..... Mais nous y allons avec enthousiasme, car nous avons eu de bonnes sensations lors des derniers matchs."

20:45 - Carlo Ancelotti : “Un match à plusieurs facettes” Avant le coup d’envoi de ce Real - Barça, le technicien italien a livré ses impressions sur ce nouveau Clasico : "Ce sera un match à plusieurs facettes, attaques, bloc bas... Nous jouons contre une équipe très forte et nous devons faire un match complet. Nous devrons bien presser, sortir de l'arrière, faire beaucoup de choses. Si nous pensons que nous allons gagner avec une seule chose, nous nous trompons.Si nous gagnons, nous avons 3 points de plus, si nous faisons match nul, un, et si nous perdons, aucun. Je n'exclurais pas Barcelone dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Parce qu'ils vont se battre jusqu'au dernier match. (...) L'identité de Barcelone n'a pas changé. C'est une équipe avec un style très clair et Xavi l'incarne parfaitement. Barcelone s'est beaucoup amélioré, ils sont dans une bonne dynamique. Je trouve qu'ils s'en sortent très bien."

20:40 - L’historique des confrontations Le Real Madrid et le FC Barcelone ont croisé le fer à 247 reprises. Au petit jeu des statistiques ce sont les Merengue qui mènent la danse avec 100 victoires dans cette affiche mythique du football espagnol. En face, les Blaugrana ne sont pas très loin avec 95 succès dans les Clasicos. Les deux formations se sont quittées sur un score de parité à 52 reprises. Récemment ce sont les hommes de Carlo Ancelotti qui ont pris l’ascendant en signant 5 victoires consécutives. Le FC Barcelone n’a plus remporté de Clasico depuis 2019 et compte bien tenter de mettre fin à la série madrilène sur la pelouse du Santiago Bernabeu.

20:35 - Nacho capitaine madrilène Pour la première fois de sa carrière, le défenseur espagnol formé au Real Madrid portera le brassard de capitaine lors d’un Clasico."C’est un joueur au caractère très équilibré. Il sait exactement quel est son rôle dans l'équipe. Cela ne l'affecte pas s'il joue ou non, il maintient cet équilibre, et cela lui permet d'avoir un très haut niveau de professionnalisme, quel que soit le nombre de minutes qu'il joue. Ou qu’il le fasse au poste de défenseur central ou de défenseur latéral." a confié Carlo Ancelotti au sujet de canterano madrilène.

20:30 - Le Barça jouera en jaune Si le Real Madrid jouera en noir, le FC Barcelone évoluera avec jaune de 2019. Il s’agit du maillot dit “Senyera” qui rend hommage au drapeau de la Catalogne. Cette tunique a été portée par les joueurs barcelonais à plusieurs reprises. Par conséquent, pour la première fois de l’histoire, aucune des deux équipes ne disputera cette affiche mythique avec son premier maillot. Clásico con Senyera ????❤ pic.twitter.com/nIjI7Cyl9O — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 20, 2022

20:25 - Le Real Madrid jouera en noir Pour la première fois de son histoire, le club de la capitale espagnole disputer un Clasico avec un maillot noir. Le Real Madrid célèbrera bientôt son 120e anniversaire. Pour l’occasion, le sponsor Adidas a imaginé un maillot inédit noir déssiné par le célèbre créateur japonais Yohji Yamamoto. Les maillots afficheront également un flocage inédit pour ce Real - Barça. ???? ¡Vestuario listo antes de #ElClásico!

???? ¡Hoy estrenamos equipación!

???? @NIVEAMEN_ES | #PreparationIsEverything pic.twitter.com/rfPhiJ2Diu — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 20, 2022

20:20 - Les cotes de Real - Barça Pour ce deuxième et dernier Clasico de la saison en Liga, les hommes de Carlo Ancelotti sont favoris. La cote d’un succès des Merengue au Santiago Bernabeu est à 2.21 malgré l’absence de Karim Benzema. En face, les Barcelonais sont outsiders pour ce choc Real - Barça. La cote de la victoire des hommes de Xavi est à 3.30. Pour les amateurs de matchs nuls, la cote d’une égalité entre les deux formations est à 3.45. S’agissant des buteurs, la cote d’une réalisation de Pierre-Emerick Aubameyang est à 2.50 et celle de Vinicius Jr à 2.52. Faites vos jeux !

20:15 - Les compos officielles de Real - Barça Ça y est, on connaît l’identité des 22 joueurs qui débuteront ce Clasico comptant pour la 29e journée de Liga. Carlo Ancelotti et Xavi ont fait leur choix, découvrez les compositions d’équipe officielles de Real - Barça. Le XI du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Nacho - Casemiro, Valverde, Modric, Kroos - Rodrygo, Vinicius Jr. ????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @FCBarcelona_es! @UnicajaBanco | #ElClásico pic.twitter.com/fK7xns5hGi — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 20, 2022 Le XI du Barça : Araujo, Piqué, Eric, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembelé, Aubameyang, Ferran. ????????????????????????????????????́???? ????



¡Vaaaaaamos, equipo! ⚔️#ElClásico pic.twitter.com/y1KR8VhwTu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 20, 2022

20:10 - Regarder Real - Barça en streaming Aucun lien en streaming gratuit n’est disponible pour ce Clasico comptant pour la 29e journée de Liga. Si vous souhaitez suivre l’affiche Real - Barça sur votre smartphone, ordinateur ou tablette, vous devrez vous abonner à beIN Sports Connect et ainsi pouvoir regarder le Clasico sur le support de votre choix.

20:05 - Sur quelle chaîne regarder Real - Barça ? Comme tous les matchs de Liga, ce Clasico sera diffusé sur beIN Sports, unique détenteur des droits du championnat espagnol. Pour regarder cette affiche Real - Barça, vous devrez souscrire à un abonnement à la chaîne et ainsi suivre en direct et exclusivité sur beIN Sports 1.