Real - Barça : les Merengue corrigés au Bernabeu, le résumé du Clasico

Double buteur pour son premier Clasico, Pierre-Emerick Aubameyang était logiquement ravi après le coup de sifflet final : "Super content. C'est un grand jour pour l'équipe. C'est important pour nous de continuer sur notre lancée. On a joué notre football. Ma bonne adaptation ? Quand on est accueilli comme ça et que tu joues avec des joueurs de ce niveau, c'est plus facile. Ousmane est pour moi un grand joueur, quand il part sur le côté j'ai juste à suivre. Les consignes du coach ? Au quotidien Xavi nous demande de mettre de l'intensité dans le jeu quand on a le ballon et quand on ne l'a pas. Et ensuite garder le ballon et tuer les équipes quand on peut le faire."

23:10 - "On n'a pas été à la hauteur"

Après le coup de sifflet final, Thibaut Courtois a livré ses impressions au micro de beIN Sports : "C'est une soirée compliquée. On n'a pas été a la hauteur. On a bien commencé la rencontre mais on n'a pas été assez regroupés, on a laissé trop d'espaces rapidement. On doit être plus énergiques. À la pause on a voulu changer des choses mais on a raté trop de choses faciles, des passes, des placements. Le seul truc positif c'est qu'on est premiers avec 9 points d'avance. Aujourd'hui on n'a pas été à la hauteur, même si on perd, on est le Real Madrid et on doit donner beaucoup plus."