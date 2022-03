"Cameroun - Algérie : chaîne TV, compos, pronos... Toutes les infos du match de barrage"

CAMEROUN - ALGERIE FOOT. Le Cameroun rencontre l'Algérie à Douala, ce vendredi 25 mars 2022, pour le 3e tour des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022. Heure du coup d'envoi, chaîne de diffusion, streaming, pronos d'avant match... Ce qu'il faut savoir.

Cameroun – Algérie, c'est l'un des chocs des barrages du Mondial 2022 dans la zone Afrique. D'un côté, les joueurs de Rigobert Song, troisièmes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. De l'autre, l'Algérie qui a réalisé une mauvaise CAN cette année et qui compte bien décrocher un billet pour le Mondial au Qatar. La première manche de cette confrontation se joue ce vendredi 25 mars entre les deux nations historiques du football africain.

En conférence de presse avant ce match Cameroun – Algérie, Vincent Aboubakar a déjà lancé les hostilités : "Je pense que nous savons que l'Algérie n'a pas fait une bonne compétition [lors de la CAN - NDR] et ils veulent montrer quelque chose. Mais ce n'est pas ici qu'ils vont le faire, nous sommes prêts. Nous sommes prêts." Riyad Mahrez, star de l'Algérie a répondu à une provocation des journalistes camerounais au sujet de Nouhou Tolo, latéral des Lions Indomptables qui a l'habitude d' "éteindre les attaquants adverses" : "C'est peut-être un super défenseur, il a l'habitude d'éteindre les ailiers. Moi j'ai l'habitude de jouer tous les week-ends face à de très gros défenseurs. On verra demain si lui aussi c'est un gros défenseur."

À quelle heure débute Cameroun - Algérie ?

Le coup d'envoi de la rencontre opposant le Cameroun à l'Algérie dans le cadre du 3e tour aller des qualifications à la Coupe du monde 2022 est prévu à 18h00 depuis le stade Japoma de Douala (Cameroun).

Sur quelle chaîne suivre Cameroun - Algérie ?

Détenteur des droits TV des qualifications du 3e tour à la Coupe du monde 2022, la chaîne L'Equipe diffusera la rencontre entre le Cameroun et l'Algérie dès le coup d'envoi. Il faudra se connecter au canal 21 pour de TNT, chez Free, SFR, Bouygues ou encore Orange.

Comment suivre Cameroun - Algérie en streaming ?

Si vous souhaitez suivre cette rencontre entre les Lions Indomptables et les Fennecs sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez passer par le site de L'Equipe et sa plateforme de streaming L'Equipe Live.

Quelles compositions probables pour le Cameroun et l'Algérie ?

Cameroun : A.Onana - C.Fai - J.Castelletto - M.Ngadeu - N.Tolo - M.Hongla - S. Oum Gouet - J.Onana - E.Choupo-Moting - V.Aboubakar - K.Toko-Ekambi.

Algérie : R.M'bolhi - Y.Atal - A.Mandi - D.Benlamri - R.Bensebaini - S.Feghouli - A.Guedioura - I.Bennacer - R.Mahrez - I.Slimani - Y.Belaili.

Quels pronostics pour cette rencontre aller des barrages ?

Pour les bookmakers, un succès des joueurs de Rigobert Song est plus probable qu'un succès des Fennecs et la cote d'une victoire des partenaires de Vincent Aboubakar et Karl Toko-Ekambi oscille entre 2,10 (Bwin) et 2,30 (Betclic). Mais si vous croyez à un exploit des Algériens, les cotes d'une victoire de Rihad Mahrez et ses coéquipiers varient entre 2,90 (Bwin) et 3,85 (Parions Sport en ligne).