Lyon - Juventus : heure, chaîne TV... Les infos du quart de Ligue des Champions féminine

LYON - JUVENTUS. Dans le cadre des quarts de finale retour de Ligue des Champions féminine, l'Olympique Lyonnais reçoit la Juventus Turin. S'ils veulent se qualifier pour le dernier carré de la compétition, les Lyonnais seront obligées de s'imposer après leur défaite 2-1 en Italie.

Après une saison dernière sans trophée, l'Olympique Lyonnais compte bien remporter quelques titres cette saison, à commencer par la Ligue des Champions. Mais les Lyonnaises se sont inclinées il y a une semaine sur la pelouse de la Juventus Turin (1-2) en quart de finale aller de la C1. Jeudi 31 mars, les joueuses de Sonia Bompastor retrouvent les Turinoises au Groupama Stadium pour la rencontre retour. Pour ce match décisif où Wendie Renard et ses coéquipières sont obligées de gagner, elles pourront compter sur le retour de Christiane Endler, blessée au genou droit depuis la mi-février. Eugénie Le Sommer (blessée au mollet) et Ellie Carpenter (suspendue) seront absentes.

Sonia Bompastor, entraîneuse de l'OL est confiante à propos de la qualification de ses joueuses : "On arrive avec un état d'esprit conquérant et beaucoup de détermination. On s'est mises un peu en difficulté au match aller, mais la qualité et le potentiel de mes joueuses sur les 90 minutes qui arrivent doivent nous permettre de nous qualifier. 90 minutes, ça nous laisse le temps d'aller chercher cette qualification. À nous de faire preuve d'efficacité et de détermination sur l'aspect mental." Du côte turinois, Joe Montemurro, l'entraîneur ne compte pas défendre pendant tout le match : "Nous sommes ici pour jouer ce match, nous ne voulons pas protéger le résultat. Je suis heureux que les filles aient pris cette positivité, ensuite nous devrons gérer le jeu. Dans certaines situations, ils auront plus de possession et dans d'autres, nous pourrons jouer."

À quelle heure débute Lyon - Juventus ?

Cette affiche pour les quarts de finale retour de Ligue des Champions féminine se disputera sur la pelouse du Groupama Stadium à Lyon (France). Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h par Mme. Riem Hussein (Allemagne).

Sur quelle chaîne suivre Lyon - Juventus ?

Le quart de finale retour de Ligue des Champions féminine entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus Turin n'est diffusé sur aucune chaîne de télévision.

Si vous souhaitez regarder la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus Turin sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez passer par YouTube ou télécharger l'application DAZN et vous créer un compte.

Quelles compositions probables pour l'Olympique Lyonnais et la Juventus Turin ?

Lyon : Bouhaddi (G) - Cayman - Mbock - Renard (Cap) - Bacha - Henry - Egurrola - Macario - D.Cascarino - Hegerberg - Malard.

Juventus Turin : Peyraud-Magnin (G) - Lundorf - Gama (Cap) - Sembrant - Boattin - Rosucci - S.Pedersen - Grosso - Hurtig - Girelli - Cernoia.

Quels sont les pronostics de quart de finale retour de Ligue des Champions féminine ?