Trophées UNFP 2022 : Mbappé, lauréats... Le résumé

TROPHEES UNFP. Les trophées UNFP du football se sont déroulés ce dimanche 15 mai, voici le résumé de la cérémonie.

C'était la fête du football et du championnat de France ce dimanche 15 mai avec de nombreuses stars présentes comme Thierry Henry et un certain Ronaldinho. Mais les yeux étaient rivés sur Kylian Mbappé, élu meilleur joueur de Ligue 1 sans grosse surprise, le Français, interrogé sur son avenir, a botté en touche en indiquant quand même que son choix était quasiment fait. "Oui, oui quasiment, c'est quasiment terminé", a-t-il répondu quand il lui a été demandé s'il avait fait son choix, ajoutant qu'il l'annoncerait "avant" les matches de l'équipe de France en juin à la Ligue des nations.

Parmi les autres récompenses, Donnarruma a été élu meilleur gardien, Karim Benzema a été sacré meilleur joueur à l'étranger pour la 3e fois, Bruno Genesio a été élu meilleur entraîneur avec le Stade Rennais ou encore William Saliba a été élu meilleur espoir du championnat de France de Ligue 1, lui qui est devenu international français cette année.

Qui est le meilleur joueur de Ligue 1 ?

L'international français Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la troisième fois de sa carrière. Actuellement meilleur buteur et meilleur passeur, difficile de donner le trophée à un autre joueur.

Qui est le meilleur gardien de Ligue 1 ?

On aurait pu attendre un Alban Lafont, c'est finalement le gardien du PSG Gigi Donnarumma qui a été sacré meilleur gardien de la Ligue 1 par ses pairs.

Qui est le meilleur espoir de Ligue 1 ?

Logiquement, le nouveau international français William Saliba a été élu meilleur espoir du championnat de France de Ligue 1.

Qui est le meilleur entraîneur de Ligue 1 ?

Julien Stéphan aurait pu recevoir ce trophée après sa formidable saison avec Strasbourg, c'est finalement l'entraîneur de Rennes Bruno Genesio qui reçoit la distinction et qui succède à Galtier

Qui est le meilleur joueur français évoluant à l'étranger ?

Etincelant l'an passé avec le Real Madrid, Karim Benzema récidive depuis le début de la saison 2021-2022 où l'attaquant français a porté son équipe vers le titre de champion d'Espagne, en plus d'être encore en lice en Ligue des Champions. Il a logiquement reçu le trophée.

Qui est le meilleur joueur de Ligue 2 ?

Branco Van den Boomen. Auteur de 12 buts et 20 passes décisives lors de la saison 2021-2022 a été sacré meilleur joueur. Le milieu a mené son équipe de Toulouse vers la montée en Ligue 1.

Qui est le meilleur gardien de Ligue 2 ?

C'est un trophée individuel qui est acquis grâce tous mes coéquipiers ", s'est réjoui le portier corse Benjamin Leroy au micro de La Chaîne L'Équipe, élu meilleur gardien de Ligue 2.

Qui est le meilleur entraîneur de Ligue 2 ?

Après avoir mené son équipe au titre de champion de France de Ligue 2, le coach de Toulouse Philippe Montanier a été élu meilleur entraîneur de la division aux trophées UNFP

Qui est la meilleure joueuse de Division 1 ?

Marie-Antoinette Katoto a été élue meilleure joueuse de D1 Arkema aux trophées UNFP, ce dimanche. Il s'agit de son premier sacre, après avoir gagné deux fois le titre de meilleure espoir en 2018 et 2019.