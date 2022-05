Nice - Nantes : Les Canaris remportent leur quatrième Coupe de France, le résumé du match

Les Canaris remportent leur quatrième Coupe de France après avoir battu l'OGC Nice sur la plus petite des marges (1-0). En première période, les deux équipes se sont rendues coups pour coups mais ont toutes les deux manqué de précision. Amine Gouiri a tenté sa chance mais sa frappe déviée par Castelletto a flirté avec le poteau droit de Lafont. Ludovic Blas avait lui aussi inquiété le portier adverse quelques minutes auparavant mais Bulka s'était parfaitement couché sur le ballon. Mais hormis ces deux occasions, la première période de cette finale de la Coupe de France a été ternie par plusieurs imprécisions, trop pour dérouter deux défenses solides. Mais il n'a fallu que quinze secondes dans le deuxième acte pour que ce match prenne un tout autre tournant. Quentin Merlin obtient un pénalty très rapidement suite à une main de Boudaoui pas en réussite ce soir. C'est le capitaine des Canaris Ludovic Blas qui se charge de transformer avec assurance et puissance le pénalty (47e). Derrière l'OGC Nice n'est pas parvenu à revenir à hauteur et notamment à cause d'un homme. Alban Lafont réalise une double parade exceptionnelle devant Gouiri et Delort. Le jeune portier français a été l'un des grands partisans de ce succès en finale alors qu'Antoine Kombouaré lui avait préféré Rémy Descamps lors de cette campagne de Coupe de France. Les Aiglons n'ont été que rarement dangereux pour mettre encore plus à contribution Alban Lafont. Les Canaris auront réussi à gérer la fin de match pour remporter un nouveau trophée 21 ans après le précédent.

23:05 - "On a rêvé de ce moment", jubile Girotto

Le défenseur brésilien de Nantes, Andrei Girotto est venu démontrer sa joie au micro de France 2 : "On a rêvé de ces moments. Je félicite toute l'équipe, on s'est battus jusqu'à la fin et on est content pour nos supporteurs. L'année dernière on était pas biens, on a frôlé la Ligue 2, mais avec la même équipe et le même staff on a fait un travail solide."