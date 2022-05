Chelsea - Liverpool : chaîne tv, compos, pronostics... Les infos du match

Chelsea - Liverpool. Les Blues accueillent les Reds en finale de FA Cup ce samedi 14 mai. Découvrez toutes les informations pratiques relatives à la rencontre.

Chelsea - Liverpool, bis repetita. Après la finale de League Cup entre les deux formations, les Blues et les Reds s'affrontent une nouvelle fois, cette fois-ci en finale de FA Cup. Largués en championnat et pas certains de terminer dans le big 4, les hommes de Thomas Tuchel ont l'occasion de sauver leur saison en s'offrant un titre qu'ils n'ont plus remporté depuis 2018. Défaits le 27 février dernier en finale face aux Reds, les Londoniens auront a cœur de prendre leur revanche ce samedi 14 mai à Wembley face à Liverpool. Mais le duel s'annonce serré face à des Reds qui jouent encore le championnat et la Ligue des Champions.

Après avoir remporté la League Cup face aux Blues au terme d'une longue séance de tirs au but, les Reds sont à l'affût d'un deuxième titre cette saison. Ils auront sans doute l'avantage psychologique après leur victoire le 27 février dernier. Surtout ils auront l'intention de glaner un deuxième trophée avant la palpitante fin de saison de Premier League et la finale tant attendue face au Real Madrid au stade de France. S'ils seront logiquement favoris, les Reds ont prouvé face à Tottenham (1-1) qu'ils pouvaient parfois manquer de solutions. Les Blues sauront-ils en profiter ? Chelsea - Liverpool, acte II à suivre en direct sur le site l'Internaute.

A quelle heure débute le match Chelsea - Liverpool ?

Cette finale de FA Cup, Chelsea - Liverpool se disputera sur la pelouse de Wembley. Le coup d'envoi de ce choc entre les Blues et les Reds sera donné à 17h45.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Chelsea - Liverpool ?

Ce choc Chelsea - Liverpool en finale de FA Cup sera diffusé sur BeIN Sports. Pour suivre cette superbe rencontre vous devrez souscrire à un abonnement à la chaîne pour y avoir accès via votre téléviseur. La prise d'antenne pour cette grande finale à Wembley se fera dès 17h00 soit 45 minutes avant le coup d'envoi du match.

Quelle diffusion streaming pour le match Chelsea - Liverpool ?

Aucun lien streaming et légal n'est disponible pour cette finale de FA Cup entre Chelsea et Liverpool. Si vous souhaitez suivre cette affiche sur votre smartphone, ordinateur ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement digital à beIN Sports. Dans ce cas vous serez en mesure de suivre la rencontre sur le support de votre choix.

Quelles compositions probables pour Chelsea et Liverpool ?

Pour cette finale de FA Cup, Thomas Tuchel ne pourra compter sur Chilwell, blessé de longue date mais également de Hudons-Odoi. En revanche, il pourra s'appuyer sur l'expérimenté milieu de terrain italien, Jorginho de retour sur les terrains le week-end dernier. Le tacticien allemand compte peu d'absences et pourra donc aligner son onze type ou opter pour la titularisation de Romelu Lukaku auteur de 3 buts lors des 2 dernières rencontres avec les Blues. En face, Jürgen Klopp, devra se passer de Fabinho forfait pour la finale après sa blessure ce week-end. Il pourra en revanche compter sur Roberto Firmino. L'attaquant brésilien a fait son retour dans le groupe cette semaine. Outre le forfait de Fabinho, le technicien allemand pourra compter sur son habituel groupe de joueurs. À noter qu'un turn-over a été effectué ce week-end pour préserver certains cadres en vue de la finale.

Le XI probable de Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger - James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso - Mount - Havertz, Lukaku.

Le XI probable de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - Keïta, Henderson, Thiago - Salah, Mané, Luis Diaz.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Chelsea - Liverpool ?

Découvrez les cotes les plus intéressantes des bookmakers pour cette finale de FA Cup, Chelsea - Liverpool.